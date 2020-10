تغاضى عن ضربة جزاء وألغى هدفا صحيحا.. الفار يحرم ليفربول من فوز مستحق على إيفرتون

تشير أصابع الاتهام إلى حكم الفيديو المساعد (فار) في حرمان ليفربول من فوز مستحق في قمة ميرسيسايد مع المتصدر إيفرتون، في المباراة التي انتهت بتعادل مثير 2-2، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأت الحالات المثيرة للجدل بحرمان مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة، بعد تدخل من حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، الذي كان يستحق احتساب ركلة جزاء عليه مع طرده بسبب اللعب العنيف الذي أدى إلى تبديل فان دايك بعد خروجه من الملعب مصابا.

وبنظرة تحليلية، نجد أنه لا توجد أي مخالفة على فان دايك الذي لم يكن متسللا، في وقت ارتكب فيه الحارس -الذي لم يلعب على الكرة ولم يلمسها- مخالفة عرقلة المنافس داخل منطقة الجزاء بشكل عنيف، ويستوجب الطرد المباشر كما توضح الصورة.

وارتكب الفار الخطأ الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع والنتيجة التعادل 2-2، عندما ألغى هدف الفوز الذي سجله القائد جوردان هندرسون لليفربول بحجة تسلل ممرر الكرة ساديو ماني.

WOW. Pickford is a lucky, lucky man… VAR to the rescue.#EFC #LFC pic.twitter.com/7I8SCYc9kh

— Ben Dinnery (@BenDinnery) October 17, 2020