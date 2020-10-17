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ساوثهامبتون يخطف تعادلا بنكهة الفوز من تشلسي في ملعبه

فيسترغارد (يمين) ينطلق فرحا بتسجيله هدف التعادل لساوثهامبتون (رويترز)
فيسترغارد (يمين) ينطلق فرحا بتسجيله هدف التعادل لساوثهامبتون (رويترز)
17/10/2020

بهدف في وقت قاتل، خطف ساوثهامبتون نقطة ثمينة من مضيفه تشلسي، بعدما فرض عليه التعادل 3-3، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الألماني تيمو فيرنر أصحاب الأرض في المقدمة بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 15 و29.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تمكن المهاجم داني إنغز من تسجيل هدف تقليص النتيجة لساوثهامبتون، الذي سرعان ما سجل له تشي آدمز هدف التعادل في الدقيقة 57.

ولم تدم فرحة لاعبي ساوثهامبتون بالتعادل سوى دقيقتين فقط، إذ أعاد الألماني الآخر كاي هافيرتز تشلسي للتقدم بتسجيله الهدف الثالث.

وبينما يستعد تشلسي للاحتفال بفوزه، فاجأ المدافع الدانماركي يانيك فيسترغارد الجميع بتسجيل هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليتحول الاحتفال إلى الضيف، الذي يعد تعادله بملعب تشلسي انتصارا.

وبذلك التعادل أصبح رصيد تشلسي 8 نقاط في المركز السادس، في حين رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

المصدر : وكالة الأناضول

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