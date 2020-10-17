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الأهلي يهزم الوداد في عقر داره ويضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا

لاعبو الأهلي يحتفلون مع أفشه (يسار) بهدفه في مرمى الوداد (مواقع التواصل)
لاعبو الأهلي يحتفلون مع أفشه (يسار) بهدفه في مرمى الوداد (مواقع التواصل)
17/10/2020

عاد الأهلي المصري من ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بفوز ثمين 2-صفر على الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجّل الأهلي هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة، عندما استثمر محمد مجدي "أفشه" خطأ فادحا لدفاع الوداد، وخطف الكرة مسجلا الهدف الأول بعدما انفرد بالمرمى.

وأهدر الوداد فرصة التعادل عندما أضاع ربيع أووك ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح الفريق المغربي في الدقيقة 43.

إهدار الوداد لضربة الجزاء ضاعف من ثقة لاعبي الأهلي، ليعزز علي معلول تقدم بطل مصر بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرر إقامة مباراة إياب نصف نهائي البطولة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المصدر : الجزيرة

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