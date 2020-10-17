العلامة الكاملة وتعزيز الصدارة.. إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز "بديربي الغضب" على إنتر

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين، ليقود فريقه ميلان للفوز 2-1 في "ديربي الغضب" على غريمه إنتر ميلان، اليوم السبت، ويحافظ على العلامة الكاملة حتى الجولة الرابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش هدفيه في غضون 3 دقائق فقط في الدقيقتين 13 و16، بعد أيام قليلة من تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقلص المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لإنتر بتسجيله هدفا في الدقيقة 29.

ورفع النجم السويدي (39 عاما) رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي الكالتشيو مع لوكاكو.

وبذلك، يسجل ميلان انتصاره الرابع على التوالي، والعلامة الكاملة هذا الموسم، معززا تصدره للمسابقة برصيد 12 نقطة.

وفي المقابل، توقف رصيد إنتر -الذي غاب عنه 6 من لاعبيه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا- عند 7 نقاط.