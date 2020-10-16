‏‎"تدوير اللاعبين" طريقة بايرن ميونخ الجديدة بالدوري الألماني وأمام أتلتيكو مدريد

أكّد مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني هانسي فليك أنه سيعتمد على تدوير لاعبي فريقه المتوّج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبيين، من أجل "لعب كرة القدم التي يتميز بها الفريق، وأن نطبق أفكارنا بشكل كامل".

ويأتي ذلك قبل سفر الفريق لمواجهة أرمينيا بيلفيلد غدا السبت.

وقال فليك -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- "هذا يعمل فقط عندما تكون الجاهزية بنسبة 100%. إذا لم يستطع لاعب ما تقديم كل ما عنده، فسيلعب آخر بدلا منه"، وسيتم تقييم مدى التدوير قبل كل مباراة.

وأضاف فليك "يجب أن نجري التقييم من مباراة لأخرى، لنرى مدى جاهزية كل لاعب. يجب أن نعمل معا، الجهاز الفني واللاعبين".

وفي المباراة المؤجلة بكأس ألمانيا التي فاز فيها بايرن على دويرين 3-صفر أمس الخميس، لعب بطل الدوري الألماني بالبدلاء، حيث أراح نجوم الفريق مثل مانويل نوير، وروبرت ليفاندوفسكي، وجوشوا كيميتش، وسيرج غنابري، وليون غوريتسكا وآخرين، بسبب خوضهم مباريات مع منتخبات بلادهم.

وكان فليك سعيدا بأداء لاعبيه، وبينهم لاعبو الأكاديمية الذين لا يعتمد عليهم كثيرا.

وقال فليك "رأيت أيضا أن لاعبي الأكاديمية يمكنهم أن يقدموا الحلول للفريق. ولكن مع لاعبي فريق تحت 23 عاما، فإن تركيزهم منصب على البقاء في دوري الدرجة الثالثة".

وأثنى فليك على الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الصفقات الجديدة التي تمت في اللحظة الأخيرة من فترة الانتقالات الأخيرة، وهم دوغلاس كوستا، وبونا سار، ومارك روكا، وإريك ماكسيم تشوبو موتينغ الذي سجل هدفين أمس.

ويسافر بايرن ميونخ غدا السبت لملاقاة بيلفيلد، وسيتعين على فليك أن يقوم بتدوير الفريق مرة أخرى وهو يضع نصب عينيه مباراته أمام أتلتيكو مدريد التي تقام الأسبوع المقبل في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي التدوير في ظل ازدحام جدول مباريات بايرن حتى نهاية العام، حيث يلعب مباريات عدة في منتصف الأسبوع، ولكن فليك يعتقد أن الصفقات الجديدة التي أبرمت في اللحظة الأخيرة من موسم الانتقالات ستمنح الفريق عددا كافيا من اللاعبين.