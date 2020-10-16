"لم يهزمني أبدا".. مورينيو يسخر من فينغر ويؤكد جاهزية بيل لمواجهة ويستهام

يعتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه قد يوجد سبب واحد لعدم إشارة منافسه لفترة طويلة أرسين فينغر له في كتابه الجديد، وفسّر المدرب البرتغالي للصحفيين ذلك قائلا "لأنه لم يهزمني أبدا".

وتحدث المدرب الفرنسي في سيرته الذاتية التي أطلقها في كتاب عنوانه "حياتي بالأحمر والأبيض"، عن مسيرته مع أرسنال التي استمرت 22 عاما بين عامي 1996 و2018، لكنه لم يذكر مواجهاته على خط التماس مع مورينيو الذي أطاح فريقه تشلسي بالمدرب الفرنسي الذي لا يقهر في موسم 2004-2005.

ووصل التنافس بين المدربين إلى ذروته في 2014، عندما اشتبكا على خط التماس خلال مباراة في الدوري في ستامفورد بريدج.

واحتاج فينغر إلى 14 محاولة للفوز على المدرب البرتغالي الذي وصفه ذات مرة بأنه "متخصص في الفشل"، وفي النهاية لم يتمكن من الفوز عليه سوى في مباراتين من 19 مواجهة.

وقال مورينيو "لن تخصص فصلا عن 12 أو 14 مباراة لم تفز بها ولو مرة واحدة، لذلك لماذا سيتحدث عني في كتابه؟ الكتاب هدفه أن يجعلك سعيدا، وفخورا، لذلك أتفهم الموقف تماما".

وقبل مواجهة ويستهام يونايتد في قمة العاصمة لندن بعد غد الأحد، قال مورينيو إن غاريث بيل جاهز ومتاح لبدء فترته الثانية مع النادي.

وعاد بيل إلى النادي الواقع في شمال لندن من ريال مدريد على سبيل الإعارة الشهر الماضي، لكنه ارتاح خلال فترة التوقف الدولية لاستعادة لياقته البدنية.

وأضاف مورينيو "لن أخبركم عما إذا كان سيلعب (بعد غد). ما يمكنني قوله إنه يتدرب بشكل جيد للغاية، يتدرب بطريقة لم يستطع القيام بها لفترة طويلة".