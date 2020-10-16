شاهد- المغرب يشكل أول فريق عربي.. كرة قدم المشي لعبة جديدة تنطلق من الدوحة

كرة قدم المشي رياضة جديدة مشتقة من الساحرة المستديرة، لكن شعارها الأمن والسلامة أولا، وتشجع قواعدها البسيطة وسهولتها جميع الفئات العمرية على ممارستها.

وكانت العاصمة القطرية الدوحة بوابة انطلاق اللعبة إلى الدول العربية والآسيوية، بعد 3 سنوات من انتشارها على المستوى الأوروبي، خاصة بريطانيا مهد اللعبة ومكان مقر الاتحاد الدولي الخاص بها.

ويقول رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لكرة القدم للمشي فرحان الشيخ السيد للجزيرة نت إن اللعبة تشهد انتشارا كبيرا في بريطانيا، ووصل عدد الفرق فيها إلى 1200 فريق، وإنه يحمل على عاتقه نشرها في قطر وآسيا، التي من المقرر أن تنظم أول بطولة قارية فيها العام القادم في إندونيسيا.

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة قدم المشي فرحان الشيخ السيد (الجزيرة)

وأضاف أنه نجح في نشر اللعبة بشكل مرض في قطر، وينتظر موافقات اللجنة الأولمبية القطرية ووزارة الصحة لانطلاق أول دوري للعبة الجديدة في آسيا والوطن العربي.

وأشار الشيخ إلى أن اللعبة تشهد إقبالا كبيرا من الجاليات الموجودة في الدوحة، نظرا لسهولة ممارستها من قبل جميع الأعمار، حيث تستهدف المرحلة العمرية فوق 40 عاما، كما أنه بصدد تشكيل فرق خاصة للشباب الذين أعجبتهم اللعبة من 25 إلى 40 عاما.

التجمع الأول لممارسي اللعبة في قطر (الجزيرة)

وشهدت ملاعب أسباير بالدوحة الأسبوع الماضي الإعلان الرسمي عن فريق الجالية المغربية لكرة قدم المشي، كأول فريق عربي للعبة، وذلك في فعالية رياضية حضرها مصطفى حلتوت نائب سفير المملكة المغربية في قطر، الذي أكد أن هذه اللعبة ستتيح مزيدا من الفرص للفئات المختلفة من المجتمع لممارسة الرياضة، خاصة التي لم تعد سنها تسمح بممارسة كرة القدم العادية.

حلتوت (يمين) يتسلم شهادة تقدير من فرحان الشيخ السيد وبجواره مخترع اللعبة (الجزيرة)

وتخللت فعالية الإعلان عن الفريق المغربي مباراة استعراضية بينه وبين فريق الدوحة للعبة، انتهت بفوز الفريق المغربي 8-2، كما شهد تبادل شهادات شكر وتقدير بين الرابطة والاتحاد الآسيوي.

‏‎ويقول مؤسس اللعبة ديريك سميث للجزيرة نت إنه استلهمها من كرة القدم؛ بهدف استقطاب الممارسين من سن 40 و50 فما فوق، من خلال القواعد الخاصة التي وضعها، وتقوم على مبدأ الأمن والسلامة أولا، وعدم بذل مجهود عال كالركض أو القفز أو الانزلاق على الأرض.

ويضيف سميث أن قواعد كرة قدم المشي تمنع الجري مطلقا، كما يمنع أيضا رفع الكرة فوق مستوى الركبتين، بل تحتسب في الحالتين مخالفة على الفريق الذي يرتكبها، وكذا لا يسمح بالاحتكاك أو حتى التلامس مع الخصم، كما يمنع فيها لمس الكرة أكثر من 3 لمسات متتالية من قبل اللاعب الواحد، ولا يوجد فيها تسلل، حيث تمارس في ملعب صغير طوله 35 مترا وعرضه 17 مترا فقط.