رونالدو يرفع شعار التحدي بعد اتهامه بخرق قواعد فيروس كورونا

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -هداف فريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم- شعار التحدي، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعد يوم من اتهامه بخرق قواعد فيروس كورونا.

ونشر رونالدو عبر مواقع التواصل صورة وهو يضحك ويسترخي بجانب حمام سباحة، وعلق عليها "لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله".

“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”😉 pic.twitter.com/yN9rQhmEgE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2020

ويعزل رونالدو (35 عاما) نفسه في منزله بمدينة تورينو منذ الأربعاء الماضي بعدما أصيب بفيروس كورونا، وترك المنتخب البرتغالي قبل مواجهة السويد في دوري أمم أوروبا.

وقال وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سبادافورا، أمس الخميس -في مقابلة مع إذاعة "آر إيه آي" (RAI) العامة- إن رونالدو خرق البروتوكولات الإيطالية للفيروس من خلال السفر إلى إيطاليا والخروج منها للانضمام للمنتخب البرتغالي.

وترك رونالدو ولاعبو يوفنتوس الأجانب إيطاليا الأسبوع الماضي للانضمام لمنتخباتهم الوطنية، في حين كان فريق يوفنتوس في الحجر الصحي بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين العاملين بالنادي.