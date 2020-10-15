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لم يكن والداي يتناولان العشاء لنأكل أنا وأخي.. لوكاكو يتذكر الفقر وجوع الأهل

لوكاكو: مدين بكل ما وصلت له إلى والدتي (مواقع التواصل)
لوكاكو: مدين بكل ما وصلت له إلى والدتي (مواقع التواصل)
15/10/2020

كثيرة هي المصاعب والمتاعب والمعاناة التي واجهها النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان في طفولته، إذ قدم والده تضحيات كثيرة له ولأخيه.

الدولي البلجيكي سجل 3 أهداف "للنيراتزوري" في المباريات الثلاث التي لُعبت هذا الموسم، وقبل ذلك سجل 34 هدفا الموسم الماضي للإنتر في جميع المسابقات، وساهم بشكل فعال في قيادة الفريق لوصافة الدوري الإيطالي والمباراة النهائية للدوري الأوروبي حيث اختير أفضل لاعب في المسابقة.

وقال لوكاكو -في تصريحات لصحفية "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية (Gazzetta dello Sport)، "توقف والدي عن لعب كرة القدم الاحترافية عندما كنت في السادسة حيث أصيبت والدتي بمرض السكري، مررنا بسنوات قاسية جدا.. لم يكن لدى أمي أي نقود، لذا كانت تعمل في المطاعم، وأذهب أنا وأخي معها بعد المباريات".

وتابع "لم يكن والداي يتناولان العشاء حتى نأكل أنا وأخي".

وختم الدولي البلجيكي -الذي سجل 43 هدفا لمنتخب "الشياطين الحمر" في 44 مباراة- أن "كل ما وصلت إليه أدين به لوالدتي، وكل هدف أسجله أهديه لها برسمي حرف إيه (A) باللغة الإنجليزية، الذي يمثل أول حرف من اسم والدتي (أدولفين)".

يذكر أن لوكاكو (27 عاما) بدأ مسيرته الكروية مع أندرلخت، ثم وقع أول عقد احترافي مع الفريق البلجيكي في مايو/أيار 2009 عندما بلغ 16 عاما، وفي 2009 انتقل إلى تشلسي قبل أن يعار إلى أكثر من فريق، ثم تعاقد مع إيفرتون في 2014 وبعدها ضمه مانشستر يونايتد عام 2017، قبل أن يغادر البريميرليغ نحو الدوري الإيطالي ويوقع مع الإنتر عام 2019.

المصدر : الصحافة الإيطالية

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