كورتوا.. سد مدريد العالي

اعتمد ريال مدريد على حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لإخراجه من المشاكل هذا الموسم، وبمقدوره الاعتماد عليه مرة أخرى بعد غد السبت أمام قادش في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تعافيه من إصابة طفيفة.

وتألق كورتوا مع ريال مدريد في انطلاقته الخالية من الخسارة هذا الموسم، إذ تصدى إلى 13 فرصة في 4 مباريات ليساعد حامل اللقب في تصدر الترتيب مبكرا، رغم بعض العروض غير المقنعة للفريق.

وكان من الصعب تخيل أن يصبح كورتوا (28 عاما) أبرز لاعبي ريال مدريد حاليا بعد موسمه الأول الكارثي إثر انتقاله من تشلسي.

وتلقت شباكه 36 هدفا في 27 مباراة، وقضى فترات عدة في موسم 2018-2019 البائس على مقاعد البدلاء. واعتمد مدربه زين الدين زيدان على كيلور نافاس عند عودته لقيادة الفريق في مارس/آذار 2019.

وقال كورتوا لمحطة كادينا سير الإذاعية اليوم الخميس، "أعرف دائما ما بدخلي وما يمكنني فعله. من السهل على الناس توجيه انتقادات هدامة، لكنني أعمل دائما بجدية وركزت على الانتقادات البناءة من الأشخاص المقربين مني".

وظل حارس منتخب بلجيكا هدفا للمنتقدين في بداية الموسم الماضي، حيث اهتزت شباكه 7 مرات في أول 5 مباريات بينها الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان، لكن سرعان ما أثبت فعاليته وجودته مع تقدم الموسم.

وكان فعالا في فوز ريال مدريد بلقب الدوري بعد توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، ليصبح أول حارس للنادي يفوز بجائزة لاستقباله أقل عدد من الأهداف في موسم واحد منذ إيكر كاسياس عام 2008.

وواصل كورتوا، الذي يشتهر بلقب "الزرافة" نظرا لطوله الفارع البالغ مترين، تألقه هذا الموسم، حيث تصدى للعديد من الفرص الخطيرة خلال الفوز الصعب على بلد الوليد وليفانتي.

وشعرت جماهير ريال مدريد بالقلق بعد انسحابه مبكرا من تشكيلة بلجيكا عقب إصابته في الفخذ، ومع ذلك أعلن جاهزيته لخوض أسبوع صعب يبدأ بمباراة قادش بعد غد قبل مواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، ثم برشلونة بالكامب نو في كلاسيكو الكرة الإسبانية السبت المقبل.

ومنحت جاهزية كورتوا دفعة معنوية لريال مدريد الذي يعاني من نقص في الدفاع حيث يفتقد الظهير الأيمن داني كاربخال وألفارو أودريوزولا، إضافة إلى قلب الدفاع إيدر ميليتاو، في حين يواصل المهاجم إيدن هازارد غيابه بسبب مشكلة عضلية.

وهذه الغيابات تعني أن ناتشو فرنانديز سيبدأ مباراة أخرى ويواجه شقيقه الأصغر أليكس الذي سجل 13 هدفا في مسيرة قادش للصعود للدرجة الأولى الموسم الماضي.