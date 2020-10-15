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كواليس عرض ريال مدريد لضم ميسي

ميسي رفض العرض وأكد أنه باق في البرسا (غيتي)
ميسي رفض العرض وأكد أنه باق في البرسا (غيتي)
15/10/2020

لا يختلف اثنان على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليس قائدا لبرشلونة أو هدافه التاريخي فقط، بل هو رمز للفريق منذ 2008 لحظة مغادرة البرازيلي رونالدينيو عن الفريق.

فرمز الفريق الكتالوني، قُدم له عام 2013 عرض فلكي من الغريم التقليدي ريال مدريد، وكان حلم الرئيس فلورنتينو بيريز أن يرى النجم الأرجنتيني بقميص "لوس بلانكوس".

وبحسب الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، جاء العرض لميسي قبل الفترة التي شهدت سيطرة الملكي على أوروبا وتراجع الوهج القاري للبلوغرانا.

ويضيف الصحفي الإيطالي "أن بيريز قدم عرضا يصل إلى 250 مليون يورو للنجم الأرجنتيني.. هذه الأموال كانت مخصصة لتطوير ملعب سانتياغو برنابيو".

وتابع أن "ميسي كان رده سريعا وقال: لن أذهب إلى ريال مدريد، أنتم تضيعون وقتكم".

وسربت "فوتبول ليكس" هذه المعلومات عام 2018 وجاء دي مارزيو ليؤكد المعلومة ويعطي مزيدا من التفاصيل عن عرض الميرينغي.

والحقيقة أن الريال ليس الفريق الوحيد الذي حاول استمالة ميسي بعيدا عن البرسا، إنتر حاول ضم ميسي ومحاولته فشلت، وكذلك فعل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وكان رد اللاعب دائما الرفض والتمسك بالفريق والوفاء لناد أمضى معه مسيرته الكروية وتطور حتى أصبح نجما عالميا.

والآن تفصلنا أشهر عن يونيو/حزيران 2021، تاريخ انتهاء عقد "البولغا"، وعالم كرة القدم منشغل بوجهة ميسي المقبلة، فهل سيبقى في كتالونيا حتى الاعتزال؟ أم أن مانشستر سيتي -الأوفر حظا للتعاقد معه- سيضم اللاعب؟

المصدر : مواقع إلكترونية

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