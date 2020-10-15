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ضعف عجز السنة المالية السابقة.. خسائر فادحة ليوفنتوس

"اليوفي" سجل خسائر بلغت 105 ملايين دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي (رويترز)
"اليوفي" سجل خسائر بلغت 105 ملايين دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي (رويترز)
15/10/2020

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النادي سجل خسائر بلغت 105 ملايين دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وترأس رئيس النادي أندريا أنييلي اجتماع المساهمين العاديين في تورينو، من خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو، جراء تفشي جائحة كورونا.

ولفت حامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة.

وأوضح نادي "السيدة العجوز" -في بيان- أن "المساهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم على البيانات المالية اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2020".

وأضاف أن "الخسارة التي سجلت تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم".

وأعلن النادي -من جهة أخرى- هيكلية تنظيمية جديدة مع تولي فيديريكو كيروبيني منصب مدير كرة القدم الجديد.

وتشمل الهيكلية التنظيمية الجديدة "تركيز أنشطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم ومنطقة الأعمال"، وفق البيان الذي أضاف أن كيروبيني "سيتولى دور مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى فابيو باراتيتشي، الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الفريق الأول".

المصدر : وكالات

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