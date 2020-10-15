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شاهد.. شتائم ومشادة كادت تتطور لعراك بفوز الأرجنتين على بوليفيا

ميسي دخل في مشادة كلامية مع لاعب ومعالج فيزيائي في منتخب بوليفيا (غيتي)
ميسي دخل في مشادة كلامية مع لاعب ومعالج فيزيائي في منتخب بوليفيا (غيتي)
14/10/2020

بعدما أطلق الحكم البيروفي دييغو هارو صفارة نهاية مواجهة بوليفيا والأرجنتين -التي انتهت بفوز الأخير 1-2 في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022- خرجت الأمور عن السيطرة بين اللاعبين وكادت تتحول إلى عراك.

ودخل النجم ليونيل ميسي قائد منتخب "التانغو" في مشادة كلامية مع مارسيلو مارتينيز قائد منتخب بوليفيا والذي ذكّر "البولغا" بخسارة سابقة في مدينة لاباز 6-1، وقال له "أحمق.. خسرتم بسداسية".

ولم ينته المشهد هنا، بل تدخل الأرجنتيني لوكاس نافا المعالج الفيزيائي لأصحاب الأرض وأهان ميسي ووجه إهانة إلى والدته، غير أن الأخير رد عليه قائل "ما خطبك أيها الأصلع؟ لماذا تحاول إثارة الفوضى يا أحمق؟".

هذا السجال دفع الحكم إلى رفع البطاقة الصفراء بوجه كل من مارتينيز وميسي الذي كان غاضبا جدا.

كما دخل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على خط السجال من منزله في مانشستر ونشر صورة لميسي ونافا، وعلق عليها "اصفع هذا الأصلع يا ميسي".

يذكر أن "الألبيسيليستي" حقق فوزا بشق الأنفس، وسجل هدفي الأرجنتين لاوتارو مارتينيز وخواكين كوريا، فيما سجل مارسيلو مارتينز مورينو هدف بوليفيا.

وعانى المنتخب الأرجنتيني بسبب ارتفاع ملعب هيرناندو سيليس في العاصمة البوليفية لاباز عن سطح البحر بأكثر من 3600 متر، حيث تقل نسبة الأكسجين في الهواء وتؤثر على أداء اللاعبين غير المعتادين على التنافس في مثل هذه الأجواء.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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