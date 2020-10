شاهد.. شتائم ومشادة كادت تتطور لعراك بفوز الأرجنتين على بوليفيا

بعدما أطلق الحكم البيروفي دييغو هارو صفارة نهاية مواجهة بوليفيا والأرجنتين -التي انتهت بفوز الأخير 1-2 في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022- خرجت الأمور عن السيطرة بين اللاعبين وكادت تتحول إلى عراك.

ودخل النجم ليونيل ميسي قائد منتخب "التانغو" في مشادة كلامية مع مارسيلو مارتينيز قائد منتخب بوليفيا والذي ذكّر "البولغا" بخسارة سابقة في مدينة لاباز 6-1، وقال له "أحمق.. خسرتم بسداسية".

ولم ينته المشهد هنا، بل تدخل الأرجنتيني لوكاس نافا المعالج الفيزيائي لأصحاب الأرض وأهان ميسي ووجه إهانة إلى والدته، غير أن الأخير رد عليه قائل "ما خطبك أيها الأصلع؟ لماذا تحاول إثارة الفوضى يا أحمق؟".

هذا السجال دفع الحكم إلى رفع البطاقة الصفراء بوجه كل من مارتينيز وميسي الذي كان غاضبا جدا.

كما دخل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على خط السجال من منزله في مانشستر ونشر صورة لميسي ونافا، وعلق عليها "اصفع هذا الأصلع يا ميسي".

Messi involved in scuffle after Argentina vs Bolivia:

Wednesday night saw Argentina beat Bolivia in La Paz, which is always a dangerous place to play in World Cup qualifying, but the match ended with everything but peace between the two nations.

