رونالدو يعود ليوفنتوس بطائرة إسعاف خاصة للحاق بمواجهة برشلونة وميسي

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الأربعاء، من البرتغال إلى مدينة تورينو الإيطالية على متن طائرة إسعاف خاصة بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا، مفضلا قضاء فترة الحجر الصحي في إيطاليا للحاق بفريقه يوفنتوس بمباراته المرتقبة أمام برشلونة.

وتابع رونالدو (35 عاما) منتخب بلاده خلال المباراة التي فاز فيها على السويد 3-صفر، مساء الأربعاء، بدوري أمم أوروبا لكرة القدم من منزله في تورينو حيث يقيم مع أسرته.

من منزله في تورينو،، #رونالدو يدعم منتخب بلاده في مواجهته ضد منتخب السويد pic.twitter.com/yQHl7wuJMW — الجزيرة – رياضة (@AJASports) October 14, 2020

وذكرت صحيفة "ذي صن" (The Sun) البريطانية أن رونالدو نقل من معسكر تدريب وإقامة المنتخب البرتغالي إلى مطار تايرز بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة بسيارة إسعاف، وغادرت طائرته حوالي الساعة 1.45 مساءً بالتوقيت المحلي.

سيارة الإسعاف التي نقلت رونالدو من مطار تورينو إلى منزله (رويترز)

وأضافت أن اللاعب سافر على طائرة إسعاف خاصة (Bombardier Learjet 45XR LX-ONE) تابعة لشركة (Luxembourg Air Rescue) المتخصصة في تقديم خدمات إعادة الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو حوادث في الخارج، ويحتاجون إلى العودة إلى الوطن وشعارها "من السرير إلى السرير".

وأثار سفر النجم البرتغالي المصاب بالفيروس المعدي علامات استفهام حول قانونية ذلك، مما دفع المدير العام للصحة في البرتغال غراسا فريتاس إلى توضيح أن رونالدو عومل تماما مثل أي شخص آخر مصاب بكورونا ويريد العودة إلى بلد إقامته، وأنه وقع على تعهد بالالتزام بالعزل الذاتي قبل السماح له بالخروج من البلاد.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتابع تدريبات المنتخب البرتغالي من شرفة غرفته بالفندق، حيث يقضي فترة العزل الصحي بعد الإعلان اليوم عن إصابته بفيروس كورونا. pic.twitter.com/zvcf53Z1xR — الجزيرة – رياضة (@AJASports) October 13, 2020

وذكرت تقارير إيطالية أن السر في تفضيل رونالدو قضاء هذه الفترة في إيطاليا يكمن في أن العزل الصحي فيها أصبح 10 أيام فقط، وهو ما سيمكنه من اللحاق بيوفنتوس في مباراته المرتقبة أمام ضيفه برشلونة في 28 من الشهر الجاري بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم يكن متاحا إذا بقي في البرتغال التي يمتد فيها العزل لمصابي كورونا إلى 14 يوما.

وأوقعت القرعة يوفنتوس مع برشلونة على رأس المجموعة السابعة، ليستمتع جمهور الساحرة المستديرة بمواجهة رونالدو مع قائد برشلونة ليونيل ميسي مجددا بعدما حرم منها منذ مغادرة النجم البرتغالي ريال مدريد قبل نحو عامين.