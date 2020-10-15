دوري أمم أوروبا.. تعادل إيطاليا وهولندا والدانمارك تصعق إنجلترا وفرنسا تهزم كرواتيا

ارتقى منتخب بولندا إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى بدوري القسم الأول في مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عقب فوزه الكبير بثلاثية نظيفة على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك في الجولة الرابعة للمجموعة.

واستغل المنتخب البولندي تعادل المنتخب الإيطالي مع ضيفه منتخب هولندا 1-1، لينقض على قمة المجموعة بـ7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، فيما احتل المنتخب الهولندي المركز الثالث بـ5 نقاط، وقبع منتخب البوسنة في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

وعلى ملعب "أتليتي أزوري دي إيتاليا" في مدينة بيرغامو الإيطالية فرض التعادل 1-1 نفسه على لقاء منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب هولندا.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المنتخب الإيطالي بهدف حمل توقيع لورينزو بيليغريني (16)، لكن سرعان ما أدركت هولندا التعادل عن طريق دوني فان دي بيك (25).

وعلى ملعب مييسكي في مدينة بوزنان البولندية استعرض منتخب بولندا قوته أمام ضيفه منتخب البوسنة والهرسك، وأمطر شباكه بثلاثية سجلها روبرت ليفاندوفسكي (40 و52) وكارول لينيتي (45).

بلجيكا هزمت أيسلندا بصعوبة (رويترز)

وفي المجموعة الثانية بدوري القسم الأول واصل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الثمين 2-1 على مضيفه الأيسلندي.

واستعاد المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 9 نقاط، كما استعاد اتزانه بعد الهزيمة أمام المنتخب الإنجليزي في الجولة الماضية.

وفي نفس المجموعة، استغل المنتخب الدانماركي النقص العددي في صفوف مضيفه الإنجليزي وتغلب عليه بهدف نظيف سجله كريستيان إيركسن (35 من ضربة جزاء).

الدانمارك هزمت إنجلترا بهدف نظيف (رويترز)

وتراجع المنتخب الإنجليزي إلى المركز الثالث في المجموعة بفارق المواجهة المباشرة خلف نظيره الدانماركي الذي حقق اليوم الانتصار الثاني على التوالي له في هذه المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول أكد المنتخب الفرنسي مجددا تفوقه على نظيره الكرواتي، وانتزع فوزا ثمينا 2-1 في عقر داره، والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب البرتغالي على نظيره السويدي بثلاثية نظيفة.

وسجل هدفي منتخب فرنسا أنطوان غريزمان (8) وكيليان مبابي (79)، فيما سجل نيكولا فلاسيتش الهدف الوحيد لكرواتيا (64).

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة (رويترز)

وواصل المنتخب الفرنسي مطاردته مع المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة، حيث رفع كل منهما رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وظل المنتخب السويدي في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني اليوم بهزيمته الرابعة على التوالي في المجموعة.

وتغلب المنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة وحامل لقب كأس الأمم الأوروبية على غياب نجم هجومه وقائده كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وحقق الفريق فوزا ثمينا على نظيره السويدي بثلاثية نظيفة سجلها برناردو سيلفا (21) ودييغو جوتا (44 و72).