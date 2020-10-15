رونالدو ضمن نحو نصف مليار دولار مقابل مبابي.. يوفنتوس يخطط لصفقة تاريخية مع سان جيرمان

ذكر تقرير إيطالي أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض قياسي عالمي يقترب من نصف مليار دولار لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، وأنه مستعد للتضحية بهدافه رونالدو من أجل الفوز بنجم المستقبل.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" (Tuttosport) الإيطالية إن يوفنتوس قد يدفع 466 مليون دولار مقابل التعاقد مع مبابي، كما أنه على استعداد للتضحية بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفقة تبادل من أجل الفوز بنجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي الشاب.

وأوضحت الصحيفة أن ميزانية يوفنتوس لن تتحمل كلا من رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات والذي يحصل على 4 أضعاف من يليه بقائمة أعلى اللاعبين أجورا بالدوري الإيطالي، ومبابي الذي لن يقل راتبه بأي حال من الأحوال عن مثله الأعلى رونالدو.

وفي الأحوال العادية لن يقبل سان جيرمان خسارة جوهرته مبابي (21 عاما) وضم رونالدو البالغ من العمر 35 عاما وراتبه الأسبوعي الضخم البالغ 700 ألف دولار. وبما أن عقد مبابي ينتهي صيف 2022 وقد يرحل دون مقابل، فقد يقبل بطل فرنسا التخلي عنه بمقابل كبير في 2021 قبل أن يتركه دون مقابل بعدها بعام واحد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن ريال مدريد هو الأوفر حظا في التعاقد مع مبابي الذي لم يخف حبه للفريق الملكي ولا عشقه لنجمه السابق رونالدو، وهو ما وضح بجلاء خلال لقائهما الأخير هذا الأسبوع بمواجهة فرنسا والبرتغال بدوري أمم أوروبا، حيث نشر مبابي صورتهما معا وعلق عليها بكلمة "القدوة".