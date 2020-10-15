البث الحي
كرة قدم

النفطي يترك بطل أفريقيا السابق لتدريب فريق درجة ثانية بإسبانيا

مهدي النفطي (مواقع التواصل)
مهدي النفطي (مواقع التواصل)
15/10/2020

تراجع مهدي النفطي عن تدريب فريق النجم الساحلي التونسي بعدما أعلن ديبورتيفو لوغو الإسباني المنتمي لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم تعاقده مع المدرب التونسي.

وكان النجم المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2007 أعلن قبل 6 أيام تعاقده مع النفطي لموسم واحد، لكنه لم يحضر تدريب الفريق يوم الاثنين الماضي.

وأعلن لوغو أمس الأربعاء تعاقده مع لاعب منتخب تونس السابق مدربا للفريق.

وسبق للنفطي (41 عاما) اللعب لأندية في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا واليونان.

وساهم في حصد تونس لقبها الوحيد في كأس الأمم الأفريقية عام 2004 وشارك في نهائيات كأس العالم 2006، وبعد اعتزاله اللعب تولى تدريب عدة أندية في إسبانيا.

واحتل النجم الساحلي المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)