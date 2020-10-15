النفطي يترك بطل أفريقيا السابق لتدريب فريق درجة ثانية بإسبانيا

تراجع مهدي النفطي عن تدريب فريق النجم الساحلي التونسي بعدما أعلن ديبورتيفو لوغو الإسباني المنتمي لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم تعاقده مع المدرب التونسي.

وكان النجم المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2007 أعلن قبل 6 أيام تعاقده مع النفطي لموسم واحد، لكنه لم يحضر تدريب الفريق يوم الاثنين الماضي.

وأعلن لوغو أمس الأربعاء تعاقده مع لاعب منتخب تونس السابق مدربا للفريق.

وسبق للنفطي (41 عاما) اللعب لأندية في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا واليونان.

وساهم في حصد تونس لقبها الوحيد في كأس الأمم الأفريقية عام 2004 وشارك في نهائيات كأس العالم 2006، وبعد اعتزاله اللعب تولى تدريب عدة أندية في إسبانيا.

واحتل النجم الساحلي المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي.