فاتي أفضل بكثير من ميسي بداية مشواره.. هذا ما تكشفه الإحصائيات

وفقًا للإحصائيات، يتفوق نجم منتخب إسبانيا أنسو فاتي على قائده أسطورة برشلونة ليونيل ميسي عندما كان في نفس العمر، حيث يتمتع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بمعدل أهداف أعلى بكثير في الدقيقة من النجم الأرجنتيني في نفس المرحلة من مسيرته الكروية.

بلغ متوسط ​​تسجيل فاتي هدفا كل 143.6 دقيقة مقارنة بـ 233 دقيقة لميسي عندما كان بنفس عمره عام 2004.

شارك ميسي في 9 مباريات مع فريق برشلونة الأول وهو في سن 17، ولعب 90 دقيقة كاملة مرة واحدة فقط وسجل هدفا واحدا، وفي المقابل كان صعود فاتي أسرع بكثير جدا حيث سجل 11 هدفا وشارك في 36 مباراة.

وكان سبتمبر/أيلول رائعا لفاتي، حيث تم اختياره أفضل لاعب بالدوري الإسباني لكرة القدم بعد تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات، كما أصبح ثاني أصغر لاعب يلعب لإسبانيا عندما شارك كبديل في مباراة أمام ألمانيا بملعبها انتهت بالتعادل 1-1، ليحجز بعدها مكانه في تشكيلة المدرب لويس إنريكي.

وتمتع النجم المولود في غينيا بيساو بموسم مثير حطم فيه العديد من الأرقام القياسية كلاعب محترف مع العمالقة الكتالونيين عام 2019-2020، حيث أصبح أصغر هداف للنادي على الإطلاق بتسجيله في مرمى أوساسونا، وتجاوز ميسي وبوغان في أنه أصغر لاعب سنا يشارك بالليغا وعمره 16 عاما و298 يوما، كما أصبح أول لاعب ولد عام 2002 يلعب في الليغا، قبل أن يصبح لاحقًا أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفا ويصنع آخر في نفس المباراة.

وأثبت فاتي أنه قادر على التألق بالساحة الأوروبية أيضًا، عندما أصبح أصغر لاعب يمثل برشلونة في دوري أبطال أوروبا ثم أصغر هداف في تاريخ المسابقة.

وإذا قارنا أول 25 مباراة لهما في الليغا، فإن فاتي بدأ أساسيا في 12 مباراة، وسجل 9 أهداف، في حين استغرق ميسي ما يقرب من عام أكثر من فاتي للوصول إلى نفس العدد من المباريات.

وكان برشلونة قد حصن فاتي بعقد جديد طويل الأجل مع وضع شرط جزائي بنحو نصف مليار دولار، حتى يقطع الطريق على أي فريق يريد ضمه رغما عن النادي الكتالوني.