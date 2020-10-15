البث الحي
كرة قدم

فاتي أفضل بكثير من ميسي بداية مشواره.. هذا ما تكشفه الإحصائيات

فاتي (يمين) مستقبل برشلونة الذي سيتسلم الراية من قائده ميسي (يسار) (غيتي)
فاتي (يمين) مستقبل برشلونة الذي سيتسلم الراية من قائده ميسي (يسار) (غيتي)
15/10/2020

وفقًا للإحصائيات، يتفوق نجم منتخب إسبانيا أنسو فاتي على قائده أسطورة برشلونة ليونيل ميسي عندما كان في نفس العمر، حيث يتمتع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بمعدل أهداف أعلى بكثير في الدقيقة من النجم الأرجنتيني في نفس المرحلة من مسيرته الكروية.

بلغ متوسط ​​تسجيل فاتي هدفا كل 143.6 دقيقة مقارنة بـ 233 دقيقة لميسي عندما كان بنفس عمره عام 2004.

شارك ميسي في 9 مباريات مع فريق برشلونة الأول وهو في سن 17، ولعب 90 دقيقة كاملة مرة واحدة فقط وسجل هدفا واحدا، وفي المقابل كان صعود فاتي أسرع بكثير جدا حيث سجل 11 هدفا وشارك في 36 مباراة.

وكان سبتمبر/أيلول رائعا لفاتي، حيث تم اختياره أفضل لاعب بالدوري الإسباني لكرة القدم بعد تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات، كما أصبح ثاني أصغر لاعب يلعب لإسبانيا عندما شارك كبديل في مباراة أمام ألمانيا بملعبها انتهت بالتعادل 1-1، ليحجز بعدها مكانه في تشكيلة المدرب لويس إنريكي.

وتمتع النجم المولود في غينيا بيساو بموسم مثير حطم فيه العديد من الأرقام القياسية كلاعب محترف مع العمالقة الكتالونيين عام 2019-2020، حيث أصبح أصغر هداف للنادي على الإطلاق بتسجيله في مرمى أوساسونا، وتجاوز ميسي وبوغان في أنه أصغر لاعب سنا يشارك بالليغا وعمره 16 عاما و298 يوما، كما أصبح أول لاعب ولد عام 2002 يلعب في الليغا، قبل أن يصبح لاحقًا أصغر لاعب في التاريخ يسجل هدفا ويصنع آخر في نفس المباراة.

وأثبت فاتي أنه قادر على التألق بالساحة الأوروبية أيضًا، عندما أصبح أصغر لاعب يمثل برشلونة في دوري أبطال أوروبا ثم أصغر هداف في تاريخ المسابقة.

وإذا قارنا أول 25 مباراة لهما في الليغا، فإن فاتي بدأ أساسيا في 12 مباراة، وسجل 9 أهداف، في حين استغرق ميسي ما يقرب من عام أكثر من فاتي للوصول إلى نفس العدد من المباريات.

وكان برشلونة قد حصن فاتي بعقد جديد طويل الأجل مع وضع شرط جزائي بنحو نصف مليار دولار، حتى يقطع الطريق على أي فريق يريد ضمه رغما عن النادي الكتالوني.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)