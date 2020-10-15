إيفرتون المتألق بخاميس ولوين يسعى للإجهاز على البطل الجريح ليفربول بقمة ميرسيسايد

رغم أن الأجواء القاتمة تسيطر على منطقة ميرسيسايد (شمال إنجلترا) في ظل استمرار قيود وتأثيرات جائحة كورونا؛ إلا أن مشجعي إيفرتون لديهم على الأقل بعض أسباب الأمل والتفاؤل في ظل تألق وتفوق فريقهم في بداية الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي القمة المحلية، يوم السبت المقبل، سيلتقي فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، متصدر الترتيب، في ملعبه جوديسون بارك مع ضيفه ليفربول، حامل اللقب، وسيدخل إيفرتون مباراة السبت بإحساس نادر بالتفوق على الجار العملاق.

وإيفرتون هو الفريق الوحيد الذي جمع العلامة الكاملة في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبلغ معدل تهديفه 3 أهداف في المباراة الواحدة ويتقاسم لاعبه دومينيك كالفرت لوين صدارة قائمة هدافي البطولة حاليا مع نجم هيونغ مين سون، ولكل منهما 6 أهداف.

كما سجل المتألق خاميس رودريغيز 3 أهداف في انطلاقة رائعة له بالبريميرليغ بعد انتقاله مؤخرا من ريال مدريد، ليطوي صفحة الفشل في الليغا، ويحقق النجاح الذي راهن عليه مدربه أنشيلوتي.

في المقابل، فإن ليفربول الذي تفوق بصورة كاسحة في الموسم الماضي دخل العطلة الدولية الأخيرة بعد هزيمته 7-2 أمام أستون فيلا، وهو يملك ثاني أسوأ سجل نتائج بعد خوضه أول 4 مباريات في الموسم.

وبالطبع فإنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحولات في موازين القوى من الأحمر إلى الأزرق في ميرسيسايد؛ لكن بكل تأكيد فإنه في ظل تألق إيفرتون وتعثر ليفربول، فإن المباراة المقبلة تحظى باهتمام واسع النطاق خارج حدود المدينة، التي ينتمي إليها الفريقان.

وحظي كالفرت لوين باهتمام إعلامي كبير بعد تسجيله 6 أهداف في الدوري حتى الآن؛ لكن لاعبي الفريق الجدد، وعلى رأسهم خاميس، كانوا بالفعل السبب في تحول فريق أنشيلوتي إلى منافس محتمل على مكان في المربع الذهبي بعد تعثره وتراجعه في الموسم الماضي.

وقدم صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز أداء لافتا ضمن ثلاثي خط الهجوم إلى جانب كالفرت لوين وريتشارليسون كما تميز في خط الوسط اللاعب البرازيلي آلان وعبد الله دوكوري.

وفي ظل توفر البدائل والخيارات في وجود المدافع الجديد بن جودفري وأليكس أيوبي وبرنارد وتوم ديفيز، فإن تألق إيفرتون الحالي لا يبدو أنه مجرد فورة وقتية عابرة.

فقد فاز الفريق في جميع المباريات السبع، التي خاضها في كل المنافسات حتى الآن؛ لكن مواجهة السبت ستكون بمثابة الاختبار الحاسم بينما يسعى فريق أنشيلوتي لتحقيق أول فوز على ليفربول في الدوري خلال 10 أعوام.

ويقول سيلفن ديستن لاعب إيفرتون السابق إن وجود أنشيلوتي، الذي سبق له تدريب يوفنتوس وميلان وتشلسي وريال مدريد، أحد أهم أسباب النجاح الحالية في إيفرتون.

وقال ديستن في تصريحات صحفية "هو في نفس الدائرة مع (مدرب ليفربول يورغن) كلوب و(مدرب مانشستر سيتي بيب) غوارديولا و(مدرب توتنهام جوزيه) مورينيو".

وأضاف ديستن "قمة السبت أمام ليفربول تأتي في أفضل توقيت.. ليفربول هو أسد جريح بعد هزيمته في ملعب أستون فيلا".