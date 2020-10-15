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أليكس وناتشو فرنانديز.. مواجهة الشقيقين في مباراة ريال مدريد وقادش

أليكس (يمين) وناتشو سيتواجهان السبت في مباراة بالليغا (مواقع التواصل)
أليكس (يمين) وناتشو سيتواجهان السبت في مباراة بالليغا (مواقع التواصل)
15/10/2020

في 27 مايو/أيار 2012، تزامل أليكس وناتشو فرنانديز في الفريق الثاني لريال مدريد ليقودا فريقهما للفوز على قادش 5-1 على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وبعد 8 سنوات، سيعود الشقيقان إلى الملعب نفسه ليتواجها في لقاء الملكي وقادش في الليغا بعد غد السبت.

ويقول أليكس لصحيفة "ماركا" (MARCA) إنه "سأعود للمكان الذي قضيت فيه 10 سنوات من حياتي ونشأت وتطورت على المستوى الكروي".

وتابع "ريال مدريد أعطاني الكثير وساعدني كلاعب كرة القدم، وحقيقة مواجهة شقيقي ناتشو -الذي أعتبره رمزا لي- سيكون مثيرا".

وناتشو (30 عاما) سيبدأ المباراة أساسيا بسبب الغيابات الكثيرة بسبب الإصابات بصفوف الريال، ويواجه شقيقه الأصغر أليكس (27 عاما) الذي سجل 13 هدفا في مسيرة قادش للصعود للدرجة الأولى الموسم الماضي.

ويتصدر الملكي، جدول ترتيب لليغا بـ10 نقاط من 4 مباريات، في حين يحتل قادش المركز التاسع برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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