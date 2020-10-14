وجهها لصلاح.. عقوبة وغرامة لمشجع أطلق هتافات معادية للإسلام

قررت محكمة بريطانية في لندن اليوم الأربعاء منع مشجع لنادي وست هام يونايتد من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 أعوام، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 400 جنيه إسترليني (521 دولارا)، بعد إدانته بتوجيه عبارات عنصرية إلى نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح.

واعترف المشجع -الذي يدعى برادلي ثوموود (48 عاما)- بصراخه ضد مهاجم ليفربول وإطلاق هتافات عنصرية ومعادية للإسلام عندما لعب "الليفر" ضد وست هام في فبراير/شباط 2019، وذلك في المباراة التي انتهت 1-1.

وقالت الشرطة في بيان "تلقى ثوموود حظرا لمدة 3 سنوات من حضور المباريات وغرامة مالية قدرها 400 جنيه إسترليني (521 دولارا)، كما أُمر بدفع رسوم إضافية للضحية وتكاليف تصل إلى 125 جنيها".

وانتشر فيديو للمشجع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلك الحادثة، وبدأ وست هام التحقيق، كما أكد الاتحاد الإنجليزي في حينه أنه على علم بالحادثة، وشارك الفيديو مع وست هام للتحقيق "على وجه السرعة".

وتعهد النادي بـ"عدم التسامح مطلقا" مع أي حوادث مماثلة في المستقبل، لكنه قال أيضا إنه سيتطلع إلى تثقيف ثوموود لتغيير آرائه.

وقال المتحدث باسم النادي "نعمل بشكل وثيق مع مجموعة "كيك إت آوت" المناهضة للعنصرية، وكذلك مع روابط مشجعينا، بالاشتراك مع هذه الأطراف سيقدم النادي جلسات توعية للشخص المذكور، في محاولة لتعديل آرائه، مع الاحتفاظ بالحق في استمرار حظره إلى أجل غير مسمى في حال فشل تلك الجهود".