رونالدو "مرسل من الله" وكورونا "أكبر خدعة".. منشور صادم لشقيقة النجم البرتغالي

منشور صادم لكاتيا أفييرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وضعته على خدمة "قصتي" في حسابها الرسمي على إنستغرام.

فكاتيا المعروفة بدفاعها المستميت عن شقيقها خاصة يوم لم يفز بجائزة الكرة الذهبية عام 2018 وذهبت للكرواتي لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد، كتبت في المنشور -الذي شاركته والدتها أيضا على حسابها في إنستغرام- أنه "إذا كان على كريستيانو رونالدو أن يوقظ العالم، فيجب أن أقول إنه حقا مرسل من الله.. شكرا، أعتقد أن آلاف الناس يؤمنون بالوباء وبالاختبارات والتدابير التي تم اتخاذها، مثلي تمامًا".

وتابعت "أكبر عملية احتيال رأيتها منذ أن ولدت.. اليوم قرأت عبارة أقف لأشيد بها وهي: كفى يا عالم من الدمى.. من فضلكم، فليأتي أي شخص ويفتح العيون على الحقيقة".

ويبدو أن شقيقة رونالدو تنقل استياءه من إصابته التي لم يعرف مصدرها حتى الآن حيث طالب بإعادة الفحص، لإن الإصابة ستبعده عن مواجهة برشلونة الأسبوع المقبل واللقاء المنتظر مع غريمه التقليدي في دوري الأبطال.

شقيقة رونالدو تقول إن كورونا كذبة (مواقع التواصل)

واللافت أن رونالدو هو الوحيد الذي أصيب بالفيروس، إذ إن باقي اللاعبين الذين خالطوه أجروا فحوصا وجميع نتائجهم كانت سلبية.

في السياق، ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن رونالدو توجه إلى إيطاليا لاستكمال فترة العزل الصحي.

وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن رونالدو (35 عاما) توجّه من مطار العاصمة البرتغالية لشبونة إلى تورينو الإيطالية على متن طائرة خاصة.

وكان المدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس قال إنه لا يستطيع تفسير كيفية إصابة رونالدو بالعدوى خلال وجوده مع المنتخب.

وذكر سانتوس -في تصريحات نشرتها وسائل إعلام برتغالية اليوم الأربعاء- أنه "منذ يوم الاثنين ونحن محاصرون تماما. أتى العمال واللاعبون ولم يأت أحد بعدهم".

وأعلن الاتحاد البرتغالي أمس إصابة رونالدو بكورونا ليغيب عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته المقررة الليلة أمام نظيره السويدي في لشبونة ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وفي ظل العزل الصحي الذي يخضع له رونالدو، يغيب اللاعب عن صفوف يوفنتوس لمباريات مقبلة في المنافسات المحلية وكذلك في دوري أبطال أوروبا.

وختم سانتوس بأن رونالدو كان "يؤدي (عمله) بشكل جيد" ولم تظهر عليه أعراض، وأضاف "هو أيضا لم يستطع فهم كيفية حدوث ذلك".