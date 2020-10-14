الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو".. نيمار يتجاوز رونالدو ويقترب من بيليه

نجح نيمار في تجاوز رونالدو وتقدّم إلى المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي منتخب البرازيل عبر العصور بعد ثلاثيته خلال الانتصار 4-2 على بيرو الليلة الماضية في تصفيات مونديال قطر 2022.

ويملك مهاجم باريس سان جيرمان الآن 64 هدفا متقدما بهدفين على رونالدو، وبفارق 13 هدفا خلف بيليه الذي يتصدر القائمة برصيد 77 هدفا، وفقا لإحصاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

وكان تيتي مدرب البرازيل مترددا في مقارنة نجمه الحالي باللاعبين العظماء السابقين.

وقال "من الظلم عقد هذه المقارنات. ما يمكنني قوله هو أن نيمار لديه أشياء لا يمكن توقعها".

وتابع أنه "القوس والسهم، ولاعب يستطيع صنع واستغلال الفرص. يتحسن بمرور الوقت وينضج".

وفي مباراة الثلاثاء عادل نيمار ثم تجاوز رونالدو بهدفين من ركلتي جزاء قبل أن يحرز هدفه الدولي 64 في الوقت المحتسب بدل الضائع بالملعب الوطني في ليما.

واحتفل المهاجم البالغ من العمر 28 عاما بالإشارة إلى رقم 9 بيديه تكريما -على ما يبدو- لرونالدو مهاجم برشلونة وريال مدريد وكورنثيانز السابق.

وأحرز نيمار، الذي خاض مباراته الدولية الأولى عام 2010، أهدافه 64 في 103 مباريات دولية.