البث الحي
رياضة

الأرجنتين تتغلب على بوليفيا ونقص الأكسجين في تصفيات مونديال قطر 2022

مارتينيز يحتفل بتسجيل الهدف الأول للأرجنتين (غيتي)
مارتينيز يحتفل بتسجيل الهدف الأول للأرجنتين (غيتي)
13/10/2020

عاد المنتخب الأرجنتيني بفوز ثمين 2-1 من ملعب نظيره البوليفي، مسجلا فوزه الثاني على التوالي في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وبادر المنتخب البوليفي بالتقدم على ملعبه بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة الـ24، وأدرك لاوتارو مارتينيز التعادل للأرجنتين في الدقيقة الـ45.

وخطف خواكين كوريا هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة الـ79، وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وعانى المنتخب الأرجنتيني بسبب ارتفاع ملعب هيرناندو سيليس في العاصمة البوليفية لاباز عن سطح البحر بأكثر من 3600 متر، حيث تقل نسبة الأكسجين في الهواء وتؤثر على أداء اللاعبين غير المعتادين على التنافس في مثل هذه الأجواء.

وكانت الأرجنتين قد فازت نهاية الأسبوع الماضي بملعبها 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات المونديال بهدف سجله ليونيل ميسي، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا حتى انتهاء مباريات الجولة.

بدورها، تعرضت بوليفيا لخسارة قاسية 5-صفر في البرازيل يوم الجمعة الماضي، لتصبح بلا نقاط في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام تصفيات أميركا الجنوبية بمشاركة المنتخبات العشرة في القارة بنظام الدوري، وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، في حين يخوض المنتخب الخامس الملحق الفاصل على التأهل للمونديال مع أحد منتخبات القارات الأخرى.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

حقق العلامة الكاملة.. أستون فيلا يهزم ليستر وينتزع وصافة البريميرليغ

باركلي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل (غيتي)

بالفيديو.. الزمالك يهزم الرجاء ويضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا

بن شرقي (يمين) سجل هدف الفوز للزمالك (مواقع التواصل)

تأكيد إصابة فان دايك رسميا.. رباط صليبي وعملية جراحية وغياب لأشهر

تعرّض فان دايك للإصابة بعد تدخل قوي من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد (رويترز)

شاهد- رغم وضع يده على حكمة مباراة مان سيتي وأرسنال.. أغويرو لن يُعاقب

الحادثة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي (غيتي)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)