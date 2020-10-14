الأرجنتين تتغلب على بوليفيا ونقص الأكسجين في تصفيات مونديال قطر 2022

عاد المنتخب الأرجنتيني بفوز ثمين 2-1 من ملعب نظيره البوليفي، مسجلا فوزه الثاني على التوالي في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وبادر المنتخب البوليفي بالتقدم على ملعبه بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة الـ24، وأدرك لاوتارو مارتينيز التعادل للأرجنتين في الدقيقة الـ45.

وخطف خواكين كوريا هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة الـ79، وحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وعانى المنتخب الأرجنتيني بسبب ارتفاع ملعب هيرناندو سيليس في العاصمة البوليفية لاباز عن سطح البحر بأكثر من 3600 متر، حيث تقل نسبة الأكسجين في الهواء وتؤثر على أداء اللاعبين غير المعتادين على التنافس في مثل هذه الأجواء.

وكانت الأرجنتين قد فازت نهاية الأسبوع الماضي بملعبها 1-صفر على الإكوادور في مستهل تصفيات المونديال بهدف سجله ليونيل ميسي، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتا حتى انتهاء مباريات الجولة.

بدورها، تعرضت بوليفيا لخسارة قاسية 5-صفر في البرازيل يوم الجمعة الماضي، لتصبح بلا نقاط في الجولة الثانية للتصفيات.

وتقام تصفيات أميركا الجنوبية بمشاركة المنتخبات العشرة في القارة بنظام الدوري، وتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، في حين يخوض المنتخب الخامس الملحق الفاصل على التأهل للمونديال مع أحد منتخبات القارات الأخرى.