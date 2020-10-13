ميسي وسواريز يتصدران قائمة هدافي تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية

يتصدر النجمان ليونيل ميسي ولويس سواريز قائمة هدافي تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 22 هدفا لكل منهما.

واللاعبان اللذان لم يعتزلا بعد ويستطيعان منافسة ميسي وسواريز هما الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الذي يمتلك 16 هدفا، والمهاجم البيروفي جيفرسون فارفان صاحب الـ 15 هدفا.

ومن المفترض أن يلعب ميسي "33 عاما" وسواريز "33 عاما" التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي من المفترض أن تكون آخر بطولة كبيرة يشارك فيها اللاعبان على المستوى الدولي.

غير أن سواريز يعتقد بأن التصفيات الجارية ستكون الأخيرة في مسيرته الدولية، لكن قائد برشلونة لم يكشف عن مصير استمراره مع منتخب بلاده وهل سيبقى معه في سن الـ 36 ويشارك في تصفيات أخرى مؤهلة لمونديال 2026.

وسجل سواريز هدفا في فوز منتخب بلاده الصعب على تشيلي 2-1، ومن الممكن أن يزيد رصيده من الأهداف هذه السنة عندما يواجه غدا الإكوادور والشهر المقبل كولومبيا والبرازيل في التصفيات المونديالية.

أما ميسي الذي قاد فريقه للفوز على الإكوادور يوم الجمعة الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة، فسيلعب منتخب بلاده الليلة ضد بوليفيا والشهر المقبل ضد منتخبي باراغواي وبيرو.