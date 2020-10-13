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مواجهة منتظرة بين زيدان وكومان.. موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم

ميسي وراموس باتا نجمي الكلاسيكو بعد رحيل رونالدو (رويترز)
ميسي وراموس باتا نجمي الكلاسيكو بعد رحيل رونالدو (رويترز)
13/10/2020

الأنظار مصوبة نحو أول مواجهة بين الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اللذين سيتواجهان في أول كلاسيكو للكرة الإسبانية هذا الموسم، والذي سيقام السبت في 24 الشهر الجاري بملعب "الكامب نو".

ويتبقى 11 يوما فقط للمواجهة، التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من أقصى العالم إلى أقصاه، وعلى كومان وزيدان العمل سريعا مع اللاعبين، خاصة الذين سيعودون من المشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية.

يذكر أن كلاسيكو "الكامب نو" الموسم الماضي انتهى بالتعادل سلبا فيما هزم الميرينغي البرسا بهدفين دون مواجهة في الإياب بالبرنابيو مارس/آذار الماضي.

وسيواجه الريال قبل الكلاسيكو قاديش في الليغا (17 الشهر الجاري) ثم يستضيف فريق شاختار دونيتسك في أول مباريات الفريق بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا (21 الشهر الجاري).

أما البرسا الذي سيرتاح يوما إضافيا قبل الكلاسيكو، فسيواجه خيتافي بالليغا (17 الشهر الجاري) ثم يستهل مشواره بالمسابقة القارية الأم، بمواجهة ضيفه فيرينكفاروسي الهنغاري (20 الشهر الجاري)، وهذا ما يمنح أبناء كومان 4 أيام راحة قبل الكلاسيكو.

وأبرز الغائبين عن الفريقين سيكون الحارس مارك أندريه تير شتيغن، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي إيدن هازارد أساسيا مع الريال في المباراة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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