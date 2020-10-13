ليس اللاعبون أو خطة المدرب.. سلاح منتخب بوليفيا "الفتاك" لمواجهة رفقاء ميسي

وصف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني منتخب بوليفيا بأنه "أحد أفضل الفرق في العالم" عندما يلتقي الفريقان على ارتفاع كبير عن سطح البحر في لاباز بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وتعرضت بوليفيا لخسارة قاسية بخماسية نظيفة في البرازيل يوم الجمعة الماضي، لكنها أراحت بعض لاعبيها استعدادا لمواجهة الأرجنتين الليلة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في الدوحة "مونديال قطر 2022".

وقال سكالوني إن فريقه، الذي لم يخسر منذ كأس كوبا أميركا 2018، يحتاج لأن يكون في أفضل حالاته حتى يلعب على ارتفاع 3640 مترا عن سطح البحر.

وقال قبل المباراة "اللعب هنا يختلف تماما عن اللعب في مستوى سطح البحر، الأمر صعب هنا.. بوليفيا على أرضها أحد أفضل الفرق في العالم".

وتأهل المنتخب البوليفي إلى نهائيات كأس العالم مرة واحدة عام 1994، ولكنه احتل المركز قبل الأخير في تصفيات أميركا الجنوبية المكونة من 10 فرق في تصفيات "مونديال روسيا 2018".

لكن قلة الأوكسجين أسقطت العديد من الفرق الزائرة، ولم تفز الأرجنتين في بوليفيا منذ عام 2005.

وخسرت الأرجنتين (بطلة العالم مرتين) صفر-2 في بوليفيا عام 2017، ومنيت بهزيمة مذلة 1-6 أمام المنتخب البوليفي في تصفيات كأس العالم 2010.

وعاد سكالوني -الذي سافر بفريقه إلى بوليفيا قبل المباراة بعدة أيام من أجل محاولة التأقلم- ليقول "نحتاج لأن نكون في مستوانا بنسبة 100%، إذا كان أي من اللاعبين ليس في حالته فسنتحدث إليه ونتخذ أفضل قرار بالنسبة للفريق".

وكانت الأرجنتين قد فازت 1-صفر على الإكوادور الأسبوع الماضي، لتستهل مشوارها في التصفيات بانتصار.