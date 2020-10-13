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"لن أغسله".. قصة قميص رونالدو المتسخ والنجم الفرنسي الشاب

لاعبو منتخب فرنسا نشروا صورهم مع رونالدو على حساباتهم في مواقع التواصل (رويترز)
لاعبو منتخب فرنسا نشروا صورهم مع رونالدو على حساباتهم في مواقع التواصل (رويترز)
13/10/2020

بعد نهاية مواجهة فرنسا مع ضيفه البرتغال في دوري أمم أوروبا، نشر معظم لاعبي منتخب "الديوك" صورا برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صفحاتهم، غير أن الشاب الفرنسي إدواردو كامافينغا ذهب إلى أكثر من ذلك.

فاللاعب الشاب الذي سيبلغ 18 عاما الشهر المقبل، يعد أحد أبرز المواهب حاليا،كما أنه مطلوب من كبار أوروبا، وفي مقدمتهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد، نشر صورة لقميص رونالدو المتسخ على حسابه في "سناب شات" وعلق على الصورة "لن أغسله".

قميص رونالدو الذي حصل عليه كامافينغا (مواقع التواصل)

ويبدو أن لاعب خط الوسط في رين، والذي منحه رونالدو قميصه بعد انتهاء المواجهة بين المنتخبين بالتعادل السلبي، أحد العاشقين "للدون"، وقد ينتقل إلى الملكي ليكرر المسيرة الكروية لمثله الأعلى في كرة القدم.

وكان كامافينغا في طريقه إلى مدريد الصيف الماضي؛ لكن "لوس بلانكوس" قرر تأجيل التعاقد مع أي لاعب بسبب تداعيات الأزمة المالية، التي سببها تفشي فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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