ريال مدريد يتجاهل تجديد عقده.. راموس الهداف يتفوّق على ميسي ورونالدو

تعيش جماهير ريال مدريد أجواء احتفالية بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني للمرة 34، غير أن قضية طفت إلى السطح مؤخرا قد تعكر صفو الأجواء داخل بيت النادي الملكي.
عندما ظهر سيرجيو راموس لأول مرة في كأس العالم مع إسبانيا عام 2006، واجه المهاجم الفائز بالكرة الذهبية قبل عامين أندريه شيفتشينكو أسطورة أوكرانيا الذي لم يتمكن من هز الشباك خلال مواجهته مع راموس، حيث فازت إسبانيا 4-صفر.
وهذا العام، التقى الثنائي مرة أخرى، حيث كان شيفتشينكو مسؤولا عن المنتخب الأوكراني وخسر في مواجهة إسبانيا بقيادة راموس 4-صفر أيضا لكن في دوري الأمم الأوروبية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الشهر الماضي، وسجل راموس هدفين عززا سجله التهديفي الرائع.
🎯 @SergioRamos
🆚 @LevanteUD
📆 @LaLigaArab 2013/14#RMHistory | #RMLiga pic.twitter.com/Bmq0EuXLr9
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) October 4, 2020
وسجل راموس حتى الآن 23 هدفًا لإسبانيا ليصبح أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ الماتادور، بل يعادل ما سجله الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو ثامن أفضل هداف في تاريخ إسبانيا.
وتفوّق راموس بشكل خاص في تسديد ركلات الجزاء، حيث سجل كل الركلات التي تصدى لها في آخر 22 محاولة له مع إسبانيا وريال مدريد، محققًا رقما قياسيا بتسجيله 28 هدفًا من 31 ضربة جزاء بنسبة نجاح تبلغ 90.3%، وهي أعلى من 84.2% لكريستيانو رونالدو (128 هدفا من 152 ضربة جزاء) وليونيل ميسي 80.1% (105 أهداف من 131 ضربة جزاء).
والغريب أنه رغم الطفرة الكبيرة التي أظهرها راموس في عامه 34، فإنه حسب برنامج "ألشيرنغيتو" الإسباني المتخصص في أخبار كرة القدم، لم يجر ريال مدريد أي اتصال به لتجديد عقده مع الملكي حتى الآن، مما قد يفتح المجال لرحيله خاصة وأنه تلقى عرضين من يوفنتوس بطل إيطاليا وباريس سان جيرمان بطل فرنسا للظفر بجهوده.
📺 لقطة اليوم ‼️
شاهد كيف أستخلص راموس كُرة داخل منطقة الجزاء في وقت حسّاس من المباراة ⤵️
🔴 بطولة #دوري_الامم_الاوروبية
🟡 مباراة إسبانيا 🆚 سويسرا | 1-0
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— منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) October 11, 2020