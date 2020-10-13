رونالدو يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن البرتغال ويوفنتوس

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو -قائد المنتخب البرتغالي- بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأنه يخضع للعزل الصحي.

وذكر بيان أن رونالدو لم تظهر عليه أي أعراض إصابة بفيروس كورونا، ويعزل نفسه حاليا، مما يعني أنه سيغيب عن مباراة المنتخب البرتغالي، بطل أوروبا ودوري أمم أوروبا، أمام السويد غدا الأربعاء.

وذكر الاتحاد البرتغالي أن كل اللاعبين خضعوا لاختبارات جديدة للكشف عن فيروس كورونا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وجاءت جميعها سلبية ليصبحوا جاهزين للمباراة التي تقام في لشبونه أمام المنتخب السويدي.

وتجمّع المنتخب البرتغالي الأسبوع الماضي، وتعادل مع المنتخب الإسباني سلبيا في مباراة ودية، كما تعادل مع المنتخب الفرنسي، بطل العالم، بالنتيجة ذاتها في دوري أمم أوروبا.

ويتقاسم المنتخبان الفرنسي والبرتغالي صدارة المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول برصيد 7 نقاط.

ويتوقع أن يغيب رونالدو (35 عاما) عن مباريات فريقه يوفنتوس أيضا حتى شفائه.

ويحل يوفنتوس ضيفا على "كروتوني" يوم السبت المقبل بالدوري الإيطالي، كما يواجه "دينامو كييف" يوم الثلاثاء المقبل في مباراته الافتتاحية ببطولة الدوري الأوروبي.

وبإمكان رونالدو أن يعود للمشاركة في المباريات فقط بعد أن تظهر نتيجة فحصه لفيروس كورونا سلبية.

ورونالدو ليس أول نجم لكرة القدم يصاب بالفيروس، فقد أصيب بعدوى كورونا قبله باولو ديبالا زميله في يوفنتوس، ونيمار وكيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا، وماركينيوس لاعبي باريس سان جيرمان، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي.