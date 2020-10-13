دوغلاس كوستا يتجاهل وصفه سابقا بـ"المرتزق" بعد عودته لبايرن ميونيخ

تجاهل دوغلاس كوستا جناح بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء وصف رئيس النادي السابق أولي هونيس له بالمرتزق عقب مغادرة النادي البافاري في 2017، قائلا إنه لا يلتفت إلى الماضي وسعيد بالعودة إلى ميونيخ.

وعاد كوستا الأسبوع الماضي إلى بايرن ميونيخ لمدة عام على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

وقال كوستا للصحفيين "لم نتحدث بعد (مع هونيس)، بالنسبة لي هذا بات من الماضي، ما حدث قد انتهى. أعتقد أن الموضوع انتهى، لقد نضجت في إيطاليا، لكن بصرف النظر عن ذلك لم أتغير".

ولعب البرازيلي البالغ عمره 30 عاما لبايرن بين عامي 2015 و2017، قبل انتقاله ليوفنتوس على سبيل الإعارة في البداية ثم بعقد دائم.

وقال هونيس الذي ترك منصبه في 2019، عند رحيل كوستا "الأمور لم تكن على ما يرام مع كوستا، لأنه كان مثل المرتزقة قليلا ولم نحب شخصيته".

ويسعى بايرن، الذي فاز بـ5 ألقاب هذا العام بينها الثنائية المحلية ودوري أبطال أوروبا، لتمديد رقمه القياسي في الفوز بالدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي هذا الموسم.