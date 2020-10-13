فيديو يؤكد المؤكد.. راموس أحد أفضل المدافعين في تاريخ الساحرة المستديرة

انتشر مقطع فيديو لسيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، يُظهر أنه يستحق وبجدارة أن يكون ضمن أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.

فالمدافع الخبير الذي شارك وساهم في معظم النجاحات والألقاب التي حققها "الملكي" و"لا روخا"، استخدم خبرته الطويلة في الملاعب لقطع كرة خطيرة بعقبه عندما حاول السويسري روبن فارغاس مهاجم أوغسبورغ، تخطيه والانفراد بالحارس ديفيد دي خيا، في المباراة التي جمعت إسبانيا وسويسرا في دوري أمم أوروبا وانتهت بفوز الماتادور بهدف نظيف.

ونال المقطع تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بخبرة وحنكة "المطرقة الإسبانية".

يذكر أن برنامج "ألشيرنغيتو" الإسباني المتخصص في أخبار كرة القدم كشف أن ريال مدريد لم يجر أي اتصال براموس "34 عاما" -الذي انضم للريال عام 2005 قادما من إشبيلية- لتمديد عقده وأن قلب الدفاع تلقى عرضين من يوفنتوس وباريس سان جيرمان.