دوري أمم أوروبا.. أوكرانيا تهزم إسبانيا وسويسرا تعمق أزمة ألمانيا

ألحق المنتخب الأوكراني الهزيمة الأولى بنظيره الإسباني 1-صفر في المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، فيما واصل المنتخب الألماني نتائجه السيئة بتعادله بصعوبة على ملعبه 3-3 مع نظيره السويسري بنفس المجموعة.

ورغم فوز إسبانيا في مباراة الذهاب على ملعبها 4-صفر فإنها وجدت صعوبة بالغة في المباراة التي حسمها فيكتور تسيجانكوف للمنتخب الأوكراني بهدف الفوز في الدقيقة الـ76.

وفي المباراة الأخرى فاجأت سويسرا الماكينات الألمانية بالتقدم بهدفين عن طريق ماريو غافرانوفيتش وريمو فريلير في الدقيقتين الخامسة والـ26.

وسرعان ما قلص تيمو فيرنر النتيجة لألمانيا في الدقيقة الـ28، قبل أن يدرك كاي هافيرتز التعادل في الدقيقة الـ55، لكنه لم يهنأ به طويلا، حيث عاودت سويسرا التقدم بالهدف الثالث لغافرانوفيتش في الدقيقة الـ57.

وأنقذ سيرج غنابري ماء وجه الألمان بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الـ60، لكن التعادل عمّق أزمة الماكينات التي فشلت في الفوز لـ3 مباريات وصعبت موقفها في المجموعة بفوز وحيد و3 تعادلات.

وبذلك، يصبح ترتيب المجموعة معقدا، حيث حافظت إسبانيا على الصدارة برصيد 7 نقاط، لكن أوكرانيا تساوت مع ألمانيا، ولكل منهما 6 نقاط، فيما تقبع سويسرا في ذيل الجدول بنقطتين.