أسوأ صفقة.. هجوم واسع على صفقة كافاني والعزل الصحي يغيبه عن مانشستر يونايتد

يلقى انضمام إدينسون كافاني لمانشستر يونايتد هجوما واسعا في بريطانيا، لدرجة أنه تم اختياره كأسوأ صفقة في البريميرليغ بالميركاتو الصيفي.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق بول سكولز، إن التعاقد مع الأورغوياني كافاني (33 عاما) يعد صفقة خاسرة للفريق بكل المقاييس.

وعلى عكس ردود الأفعال الخارجية، رحب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشار بالصفقة، معتبرا كافاني إضافة كبيرة للفريق. وتبقى الكرة في ملعب المهاجم ليثبت أنه صفقة ناجحة بالفعل.

ومن ناحية أخرى، تأجلت المشاركة الأولى لكافاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أكد ناديه أن مباراة نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع المقبل تأتي مبكرة جدا لمهاجم أوروغواي الذي لا يزال في العزل الصحي.

ويجب أن يعزل كافاني -الذي انضم ليونايتد في انتقال مجاني من باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي في آخر يوم بفترة الانتقالات- نفسه لمدة 14 يوما عقب وصوله إلى بريطانيا كما تنص الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وسيكون المهاجم الذي سيرتدي القميص الشهير رقم 7 -الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل انضمامه لريال مدريد في 2009- جاهزا لأول مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل أمام فريقه السابق سان جيرمان.

ويبقى كافاني الذي ترك بطل الدوري الفرنسي بعد نهاية عقده الأسبوع الماضي، أبرز هداف في تاريخ سان جيرمان برصيد 200 هدف، لكنه لم يلعب منذ مارس/آذار الماضي بعد إلغاء المسابقة المحلية بسبب الوباء.

ويلتقي يونايتد مع نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت، وسيفقد فريق المدرب سولشار جهود المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال بعد تعرضه للطرد خلال الهزيمة في آخر مباراة 6-1 من توتنهام.

كما سيغيب مارسيال عن مواجهتين ضد تشلسي وأرسنال للإيقاف.