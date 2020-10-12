هالاند يواصل اجتياح أوروبا.. هل يكون صديقه أوديغارد طريقه إلى ريال مدريد؟

يواصل النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند تألقه مع منتخب بلاده، واجتياحه للشباك بأهدافه الغزيرة، مما ضاعف من رغبة الأندية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد في التعاقد معه.

وسجل هالاند (20 عاما) أول ثلاثية (هاتريك) دولية لمنتخب النرويج خلال فوزه 4-صفر على رومانيا أمس الأحد ببطولة دوري أمم أوروبا، منها هدفان بمساعدة نجم ريال مدريد الواعد مارتن أوديغارد.

ووجه هالاند الشكر لمواطنه أوديغارد بعد المباراة، الأمر الذي زاد التكهنات بين مشجعي ريال مدريد بأن الثنائي يمكن أن يكررا شراكتهما على مستوى النادي الملكي، وأن يكون أوديغارد النجم الصاعد للملكي طريق صديقه وزميله هالاند إلى سانتياغو برنابيو.

ونشر هالاند صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، تظهره وهو يحمل كرة المباراة إلى جانب أوديغارد في غرفة الملابس.

ومنذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند في الانتقالات الشتوية العام الجاري، لعب هالاند لفريقه الألماني 18 مباراة في جميع المسابقات وسجل 16 هدفا، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.