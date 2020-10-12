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زيدان يرشحه لخلافته في ريال مدريد.. مبابي مشجع للملكي وعاشق لرونالدو

الصورة (يمين) للقاء "المعجب" مبابي مع رونالدو في 2012 والثانية من مباراة أمس (الفرنسية)
الصورة (يمين) للقاء "المعجب" مبابي مع رونالدو في 2012 والثانية من مباراة أمس (الفرنسية)
12/10/2020

تبادل كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو لحظات خاصة من الثناء والإعجاب المتبادل مساء أمس الأحد، على ملعب فرنسا في مباراة دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا والبرتغال، وتذكرا اللقاء الأول بينهما في 2012، الذي كان مختلفا تماما.

وكان لقاؤهما الأول في ديسمبر/كانون الأول 2012، حيث ذهب الطفل آنذاك مبابي إلى ملاعب تدريب معشوقه نادي ريال مدريد للقاء نجمه الأول رونالدو في فالديبيباس.

وبعد 8 سنوات كبر الطفل مبابي، وأصبح أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة السوقية، والتقى نجمه المفضل ومثله الأعلى، الذي كشفت الصور مدى انبهاره به كأسطورة كان يعلق صوره في كل جوانب غرفته.

ونشر مبابي صورهما معا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق بكلمة واحدة تعبيرا عن حبه لرونالدو "القدوة" مع تاج وماعز، وكلمة ماعز باللغة الإنجليزية تضم أول حرف من كل كلمة لجملة "الأعظم في التاريخ".

وهذا ليس جديدا على مبابي، حيث قال والده لمجلة "فرانس فوتبول" (France Football) في 2016 "إنه (مبابي) مشجع لريال مدريد، ومثله الأعلى هو كريستيانو رونالدو. لقد اعتاد أن يقضي ساعات في مشاهدة مقاطع الفيديو (لمهاجم يوفنتوس الحالي) على الإنترنت".

ولا يخفى مدى إعجاب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بمواطنه مبابي، ورغبته الملحة في ضمه للملكي، وأشار في حوار سابق إلى أنه "يمكن لمبابي أن يصبح خليفة رونالدو في ملعب سانتياغو برنابيو".

ويعمل ريال مدريد على ضم مبابي منذ أن زار فالديبيباس أول مرة عام 2012، واقترب من توقيعه قبل انضمامه إلى موناكو، ثم اقترب مرة أخرى عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان.

وعلقت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية على تصريحات والده وزيدان بأنه مع انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 2022 سيكون على الأغلب ريال مدريد الوجهة التالية لمبابي.

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Idol 👑🐐… @cristiano

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المصدر : مواقع إلكترونية

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