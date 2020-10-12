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لوف يراهن على التركيز والشجاعة وفيرنر لتحقيق الفوز الألماني الثاني بدوري أمم أوروبا

لوف يوجه لاعبيه خلال مباراة تركيا الودية (غيتي)
لوف يوجه لاعبيه خلال مباراة تركيا الودية (غيتي)
12/10/2020

يراهن مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف على التركيز والشجاعة وتعافي مهاجمه تيمو فيرنر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تعادلين محبطين، في مواجهة سويسرا بالمجموعة الأولى بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط خلف إسبانيا بنقطتين، حيث أهدر الفوز في مباراتين ولم يحقق سوى فوز وحيد يسعى لتعزيزه بهزيمة سويسرا.

وقال المدرب اليوم الاثنين إن فيرنر استعاد لياقته البدنية وقد يلعب أساسيا في مواجهة سويسرا الأربعاء المقبل، كما أبدى لوف رغبته في تركيز اللاعبين بشكل كامل.

وشارك فيرنر مهاجم تشلسي الإنجليزي في دقائق معدودة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا السبت الماضي التي فاز بها المنتخب الألماني 2-1 بسبب المرض، لكن لوف أكد اليوم أنه عاد بصحة جيدة وسيكون جاهزا.

لكن لوف أكد أن الظهير لوكاس كلوسترمان يعاني من مشاكل في الركبة، وزميله مارسيل هالستنبرغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، كما أصيب دراكسلر في وتر أخيل.

ووصف لوف أول فوز للمنتخب الألماني، في تاريخ مشاركته بدوري الأمم الأوروبية على حساب أوكرانيا، بالنتيجة المهمة للفريق، مؤكدا أن المنتخب أظهر رغبته الكبيرة في الفوز.

لكن المدرب أبدى رغبته في أن يقدم الفريق أداء أفضل في مواجهة سويسرا في المباراة التي ستشهد وصول لاعب الوسط توني كروس للمباراة رقم 100 في مسيرته الدولية.

وقال لوف "أتوقع تركيزا ومزيدا من الدقة والشجاعة وأن نتخذ القرارات الصحيحة من أجل المضي قدما. لا شك أن الأمر سيكون مختلفا للغاية عن مباراة أوكرانيا، سيتعين علينا إيجاد حلول للتعامل معهم".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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