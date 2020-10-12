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شاهد- على طريقة خاميس.. صاروخية غاريث بيل في التدريب تمهد لتألقه بالبريميرليغ

بيل يتابع مباراة فريقه توتنهام مع نيوكاسل (رويترز)
بيل يتابع مباراة فريقه توتنهام مع نيوكاسل (رويترز)
12/10/2020

أظهر غاريث بيل أنه مستعد للعودة بقوة ضد وست هام من خلال مقطع فيديو نشره ناديه الجديد توتنهام وهو يهز الشباك بأهداف صاروخية ودقيقة في التدريبات، تمهيدا للبحث عن تسجيل أهداف في البريميرليغ.

ونشر توتنهام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر فيه اللاعب الويلزي وهو يطلق العنان لتصويبات قدمه اليسرى الصاروخية ويهز الشباك.

وانتقل بيل (31 عاما) إلى توتنهام من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكنه لم يشارك حتى الآن بسبب إصابته، ومهد مدرب الفريق جوزيه مورينيو لعودته إلى فريقه السابق والمشاركة في أول مباراة في البريميرليغ أمام وست هام يوم الأحد المقبل، ليكمل القوة الضاربة بمثلث خطير مع هاري كين وسون هيونغ مين.

وسجل بيل 55 هدفا في 203 مباراة شارك فيها مع توتنهام، بما في ذلك 21 هدفا في موسمه الأخير بالبريميرليغ ليكون أفضل لاعب في الموسم.

وانتقل بيل إلى ريال مدريد عام 2013 مقابل رسم قياسي عالمي آنذاك بلغ 85 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار).

ورغم تسجيل بيل للملكي 105 أهداف في 251 مباراة وتتويجه مع الفريق بلقبين في الليغا و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا فإن علاقته مع المدرب زين الدين زيدان تدهورت حتى أصبح دائما خارج التشكيل في العام الجاري، مما دفعه إلى الرحيل على أمل العودة للتألق في البريميرليغ.

ويحفز بيل على التألق البداية القوية لزميله في مقاعد بدلاء ريال مدريد خاميس رودريغيز الذي انتقل إلى إيفرتون وسجل 3 أهداف في 4 مباريات، وهو ما لم يسجله مع الملكي في موسم كامل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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