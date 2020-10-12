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بعد تغييره قانون التسلل بالأنف.. فينغر يقترح 3 تغييرات جوهرية بقانون كرة القدم

فينغر يقود ثورة لتغيير بعض قوانين كرة القدم منذ توليه مدير قسم التطوير بالفيفا (رويترز)
فينغر يقود ثورة لتغيير بعض قوانين كرة القدم منذ توليه مدير قسم التطوير بالفيفا (رويترز)
ناصر صادق - الجزيرة نت
12/10/2020

يخطط مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر الذي يشغل حاليا منصب مدير قسم التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإحداث ثورة في عالم كرة القدم بتقديمه 3 اقتراحات جوهرية ستغير بعض ثوابت اللعبة.

ويقترح المدرب الفرنسي على الفيفا 3 تغييرات جديدة وغريبة:

الاقتراح الأول: السماح باستمرار اللعب عندما تخرج الكرة خارج خط المرمى ثم تعود للملعب أثناء تنفيذ الركلة الركنية، وذلك لتقليل إيقاف اللعب وتشجيع اللعب الهجومي وبالتالي زيادة تسجيل الأهداف.

الاقتراح الثاني: تنفيذ اللاعب رمية التماس التي يحصل عليها في نصف ملعبه بالقدم، وذلك لسرعة نقل الكرة للثلث الهجومي، وهو ما سيزيد نسبة الأهداف ووتيرة اللعب أيضا.

الاقتراح الثالث: يقضي بالسماح للاعبين بتمرير الركلات الحرة لأنفسهم، وهو ما سيزيد سرعة استئناف اللعب ويرفع من نسبة الأهداف أيضا.

وبحكم موقع فينغر في الفيفا، فقد تتحول مقترحاته إلى واقع بعد إقراراها خلال اجتماع المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول الأول عن تعديلات قانون كرة القدم وذلك خلال مارس/آذار من العام القادم، على أن يكون تطبيق القوانين المعدلة بداية من الموسم التالي.

وكان فينغر وراء تغيير قانون التسلل العام الجاري، عندما وافق إيفاب على اقتراحه بإلغاء الفقرة التي تنص على أن اللاعب قد "يتسلل بجزء من جسده" حتى لو كان هذا الجزء هو الأنف ليصبح معيار الوقوع في التسلل بالجسد كله، وذلك للحد من الجدل الدائر حول الأهداف التي تلغى بسبب التسلل بالقدم أو الوجه أو بأي جزء، عدا الذراعين لأنها لا تدخل في التسلل.

  • حكم دولي سابق
المصدر : الجزيرة

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