إيطاليا دون أنياب.. الآزوري يعيد حساباته الهجومية قبل مواجهة الطاحونة الهولندية

رغم حفاظه على صدارة المجموعة الأولى بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، فإن مباراة المنتخب الإيطالي مع مضيفه البولندي أمس الأحد سلطت الضوء مجددا على ضرورة إجراء تعديلات في خط هجوم "الآزوري".

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي الذي كان كافيا ليحتفظ الآزوري بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام نظيريه الهولندي والبولندي في ظل التعادل السلبي بين المنتخبين البوسني والهولندي بالمباراة الأخرى في المجموعة، والذي حافظ على ترتيب المجموعة كما كان قبل مباريات الجولة الثالثة أمس.

ولكن مباراة الأمس كشفت قصور الأداء الهجومي للآزوري، وهو ما قد يدفع مدربه روبرتو مانشيني إلى تجربة أساليب هجومية جديدة في المباراة التالية التي يلتقي فيها المنتخب الهولندي بعد غد الأربعاء.

وبدت خيبة الأمل بوضوح على الآزوري بعد انتهاء مباراة الأمس لكونها أول مباراة يفشل في هز الشباك خلالها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

كما انعكس هذا على تعليقات وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الاثنين، حيث ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" في صفحتها الأولى اليوم "إيطاليا لطيفة، لكنهم لا يعضون" أي أن الأداء الهجومي دون أنياب، وعلقت "كورييري ديلي سبورت" "إيطاليا التي نحبها".

مانشيني يوجه تعليماته قبل تدريب المنتخب الإيطالي (غيتي)

وقال قلب دفاع إيطاليا إيمرسون بالميري، والذي أهدر فرصتين لهز الشباك في مباراة الأمس، إنه يشعر بأن المنتخب فقد نقطتين في ظل سير مجريات اللعب بهذه المباراة.

وكان ماركو فيراتي أيضا من بين اللاعبين المحبطين بعد مباراة الأمس رغم الأداء القوي الذي قدمه بعد عودته إلى صفوف الآزوري عقب غيابه عن المباريات الخمس الماضية.

وقال صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي "التعادل السلبي نتيجة مؤسفة في هذه المباراة لأننا صنعنا الكثير من فرص التهديف، ولكننا أخفقنا فقط في هز الشباك" في إشارة إلى أن إحصائيات المباراة أكدت وجود 16 محاولة من الآزوري على مرمى المنتخب البوسني وكانت من بينها 3 تصويبات فقط بين القائمين والعارضة.

وأوضح "لعبنا بشكل جيد والنتيجة جعلتنا نشعر ببعض الإحباط. وصلنا لمستوى جيد الآن، وحتى أمام الفرق المتميزة مثل المنتخب البولندي. نحاول اللعب بطريقتنا التي نعرفها وهو ما يثير فخرنا".

وأضاف "مباراتنا التالية ستكون أمام المنتخب الهولندي، ونعلم أنه الفريق الذي يجب أن نتحداه بقوة لإنهاء منافسات هذه المجموعة في الصدارة. سنحاول بذل قصارى جهدنا".

وخلال مباراة الأمس أمام مضيفه البولندي بمدينة دانسك، حافظ المنتخب الإيطالي على سجله خاليا من الهزائم خلال 18 مباراة على التوالي، ولكن انتهاء المباراة بالتعادل السلبي صدم الاتحاد الإيطالي للعبة الذي أشاد الأسبوع الماضي بالسجل التهديفي الجيد للآزوري تحت قيادة مانشيني.

ومنذ تولى مانشيني المسؤولية في مايو/أيار 2018، خاض الآزوري 23 مباراة وهز الشباك خلالها 53 مرة. ولكن يبدو أن الهجوم فقد قدرته على تهديد مرمى المنافسين بشكل قوي منذ انتهاء المسيرة الناجحة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وباستثناء الفوز الكاسح 6-صفر على منتخب مولدوفا وديا الأسبوع الماضي، سجل الآزوري هدفين فقط في آخر 3 مباريات خاضها، ولم يأت الهدفان عن طريق مهاجمي الفريق.

ودفع مانشيني بالمهاجم أندريا بيلوتي في التشكيلة الأساسية أمس بدلا من شيرو إيموبيلي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي.

ولكن اللاعب لم يقدم العرض المنتظر منه في مباراة الأمس، علاوة على أنه سيغيب عن صفوف الآزوري في مباراة هولندا للإيقاف.

ورغم عدم تألق بيلوتي أمس، أبقى مانشيني على إيموبيلي بمقاعد البدلاء ودفع باللاعبين مويس كين وفرانشيسكو كابوتو ودومينيكو بيراردي وسط مباراة الأمس.

وينتظر أن يجري المدرب بعض التعديلات على خط الهجوم في مباراة هولندا والتي يسعى خلالها الآزوري للفوز مثلما حقق الفوز على نفس الفريق ذهابا 1-صفر في عقر داره بالعاصمة أمستردام في سبتمبر/أيلول الماضي ضمن منافسات نفس المجموعة.

وإذا حقق الآزوري الفوز في مباراته بعد غد الأربعاء، فسيصبح المنتخب البولندي هو المنافس الأقوى له فيما تبقى من منافسات المجموعة، وبالتحديد في الجولتين الأخيرتين خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع خروج المنتخب الهولندي بنسبة كبيرة من دائرة المنافسة حال خسارته يوم الأربعاء.