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يقترب من 36 عاما.. رونالدو يتقاضى سنويا أكثر من رواتب 4 فرق مجتمعة في الدوري الإيطالي

رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو سنويا (رويترز)
رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو سنويا (رويترز)
11/10/2020

حقيقة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو -هداف يوفنتوس- هو الأعلى أجرا في الدوري الإيطالي ليست مفاجئة، ولكن أن يتقاضى راتبا أعلى من رواتب 4 فرق مجتمعة في البطولة، فهذا هو الصادم.

فالدولي البرتغالي الذي يقترب من عامه الـ36 يتقاضى سنويا 31 مليون يورو، أي ما يوازي أو أقل من مجموع رواتب فرق أودينيزي، وهيلاس فيرونا، وسبيزيا، وكروتوني.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport)، فإن دخل رونالدو أعلى بنحو 4 مرات من أقرب منافسيه في قائمة أعلى اللاعبين دخلا، وهو الهولندي "ماتياس دي ليخت" زميله في "اليوفي"، والذي يتقاضى 8 ملايين يورو.

أما باقي اللاعبين فتتفاوت رواتبهم:

  • البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان): 7.5 ملايين يورو.
  • الدانماركي كريستيان إريكسن (إنتر ميلان): 7.5 ملايين يورو.
  • البوسني إدين دزيكو (روما): 7.5 ملايين يورو.
  • التشيلي ألكسيس سانشيز (إنتر ميلان): 7 ملايين يورو.
  • السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان): 7 ملايين يورو.
  • التشيلي أرتورو فيدال (إنتر ميلان): 6.5 ملايين يورو.
  • الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (ميلان): 6 ملايين يورو.

 

المصدر : الصحافة الإيطالية

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