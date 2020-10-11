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ميسي يقترب من رقم الأسطورة بيليه ونجم عربي يتفوق عليهما

ميسي يحتفل بهدف الفوز في مرمى الإكوادور (غيتي)
ميسي يحتفل بهدف الفوز في مرمى الإكوادور (غيتي)
11/10/2020

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تخطي الأسطورة البرازيلي بيليه في قائمة أفضل الهدافين في المباريات الدولية لكرة القدم.

وسجّل ميسي أول أمس هدف فوز المنتخب الأرجنتيني 1-صفر على الإكوادور، في مستهل تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، ليرفع رصيده إلى 71 هدفا في 139 مباراة مع منتخب بلاده.

ويعدّ ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين منذ تجاوز غابرييل باتيستوتا (54 هدفا) في 2016، لكنه أمام تحد أكبر بتجاوز الكثير من نجوم العالم للوصول إلى مكانة أفضل بين هدافي العالم.

وأصبح ميسي مهيأ للخطوة الأولى المهمة على طريق اللحاق بغريمه كريستيانو رونالدو، حيث أصبح على بعد 6 أهداف فقط من بيليه الذي سجل 77 هدفا دوليا مع المنتخب البرازيلي، وهي مهمة سهلة نسبيا ستجعل ميسي أفضل هداف دولي في قارة أميركا الجنوبية.

ويتصدر المهاجم الإيراني السابق علي دائي قائمة أبرز الهدافين الدوليين برصيد 109 أهداف، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 101 هدف، ثم المهاجم المجري الأسبق بوشكاش 84 هدفا.

ويحتل المهاجم الزامبي السابق غودفري تشيتالو المركز الرابع في القائمة برصيد 79 هدفا، يليه النجم العراقي حسين سعيد خامسا برصيد 78 هدفا، ثم بيليه 77 هدفا.

المصدر : ماركا

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