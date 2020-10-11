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كيف يستفيد مدرب أرسنال من أوزيل؟ أرسين فينغر يجيب

فينغر (يسار) يوجه أوزيل قبل نزوله الملعب في 2015 (رويترز)
فينغر (يسار) يوجه أوزيل قبل نزوله الملعب في 2015 (رويترز)
11/10/2020

أوضح المدرب الفرنسي أرسين فينغر الطريقة المثلى التي يستفيد بها مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا من النجم الألماني مسعود أوزيل، بدل استبعاده الدائم من تشكيلة الفريق.

وأكد فينغر مدرب أرسنال السابق لمجلة "دير شبيغل" (DER SPIEGEL) الألمانية أن أوزيل لديه الكثير ليقدمه للفريق، مشيرا إلى أنه إذا شعر بالاستقرار سيقدم أفضل ما لديه من مستوى جيد.

وقال فينغر إن سلبية أوزيل في الجانب الدفاعي، حيث لا يجيد اللعب من دون كرة، ويمكن لأرتيتا التغلب على ذلك بإشراك بعض اللاعبين من أصحاب العقلية الدفاعية بجانبه، لعمل التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم.

وفسر فينغر عدم اعتماد أرتيتا على أوزيل بأن النواحي البدنية من القوة والسرعة والتحمل أصبحت أكثر أهمية من النواحي الفنية التي يتميز فيها اللاعب الألماني.

وأصبح أوزيل خارج حسابات مدرب أرسنال تماما هذا العام، كما رفض تخفيض راتبه بعد جائحة كورونا، مما زاد التوتر في علاقته مع النادي الذي انضم إليه من ريال مدريد الإسباني عام 2013.

المصدر : مواقع إلكترونية

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