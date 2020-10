عادل رقم فيدرر.. نادال يسحق ديوكوفيتش ويفوز باللقب 13 في رولان غاروس

واصل الإسباني رافاييل نادال (المصنف الثاني عالميا) كتابة التاريخ في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وأحرز لقبه رقم 13 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وسحق "الماتادور" اليوم الأحد -بالفوز 6-صفر و6-2 و7-5- الصربي نوفاك ديوكوفيتش (المصنف الأول عالميا، والمصنف الأول للبطولة) في المباراة النهائية.

كما توج نادال (34 عاما) بهذا اللقب مسيرته الرائعة في هذه النسخة، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في مجموعات كل المباريات التي خاضها بهذه البطولة، ولم يخسر أي مجموعة في أي من المباريات السبعة التي خاضها حتى تتويجه باللقب اليوم.

