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عادل رقم فيدرر.. نادال يسحق ديوكوفيتش ويفوز باللقب 13 في رولان غاروس

نادال الملك المتوج على الملاعب الرملية (غيتي)
نادال الملك المتوج على الملاعب الرملية (غيتي)
11/10/2020

واصل الإسباني رافاييل نادال (المصنف الثاني عالميا) كتابة التاريخ في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وأحرز لقبه رقم 13 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وسحق "الماتادور" اليوم الأحد -بالفوز 6-صفر و6-2 و7-5- الصربي نوفاك ديوكوفيتش (المصنف الأول عالميا، والمصنف الأول للبطولة) في المباراة النهائية.

كما توج نادال (34 عاما) بهذا اللقب مسيرته الرائعة في هذه النسخة، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في مجموعات كل المباريات التي خاضها بهذه البطولة، ولم يخسر أي مجموعة في أي من المباريات السبعة التي خاضها حتى تتويجه باللقب اليوم.

وهذه المرة هي الرابعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة التي يحرز فيها اللقب من دون خسارة أي مجموعة في مباريات البطولة، حيث سبق له تحقيق هذا أيضا في نسخ 2008 و2010 و2017.

وعادل نادال اليوم الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات "غراند سلام"، إذ رفع رصيده إلى 20 لقبا في هذه البطولات بالتساوي مع السويسري روجيه فيدرر، وتجمد رصيد ديوكوفيتش عند 17 لقبا في هذه البطولات.

وتعد مواجهة ديوكوفيتش ونادال الأكثر تكرارا بين لاعبي التنس خلال العصر المفتوح، حيث التقى اللاعبان اليوم للمرة 56 في مسيرتهما الرياضية، مقابل 50 مواجهة بين ديوكوفيتش وفيدرر، و40 مواجهة حتى الآن بين فيدرر ونادال.

وأكد نادال مجددا أنه لا يزال الملك المتوج على الملاعب الرملية، خاصة في "رولان غاروس"، حيث يحظى بسجل رائع في البطولة التي حقق فيها اليوم الانتصار رقم 100 له في تاريخ مشاركاته في مباريات البطولة.

المصدر : وكالات

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