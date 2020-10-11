وضعت رونالدو في مركز متأخر.. دراسة: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الليغا

تجاهلت دراسة أجراها مركز لأبحاث تاريخ وإحصاءات كرة القدم إنجازات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد؛ ليحتل مركزا متأخرا في قائمة أفضل لاعبي الليغا على مر تاريخه، والتي تصدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أن رونالدو هو الهداف التاريخي الثاني للدوري الإسباني برصيد 312 هدفا بعد ميسي (444 هدفا)، فإن الدراسة وضعته في المركز 12، بشكل يثير الشكوك حول تعمد تجاهل النجم البرتغالي، الذي قضى 9 سنوات حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد.

وقال صاحب الدراسة خوسيه أنطونيو أورتيغا إن عدد لاعبي الليغا منذ انطلاقه في موسم 1928-1929 وحتى الآن يبلغ 9724 لاعبا، مشيرا إلى أنه اعتمد في دراسته على تقييم الاستمرارية في التواجد في تشكيلات الفرق وتسجيل الأهداف.

وجاء ترتيب أفضل 12 لاعبا في الدراسة كالتالي:

1- ليونيل ميسي (695 نقطة)

2- إنريكي كاسترو "كيني" (566 نقطة)

3- سيزار رودريغيز (557 نقطة)

4- تيلمو زارا (532 نقطة)

5- راؤول غونزاليس (528 نقطة)

6- خوان أرزا (510 نقطة)

7- كارلوس ألونسو "سانتيانا" (489 نقطة)

8- ألفريدو دي ستيفانو (481 نقطة)

9- جييرمو غوروستيزا (473 نقطة)

10- مانويل فرنانديز "باهينيو" (471 نقطة)

11- فرانسيسكو خينتو (467 نقطة)

12- كريستيانو رونالدو (457 نقطة).