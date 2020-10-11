دوري أمم أوروبا.. إنجلترا تقلب الطاولة على بلجيكا وتنتزع منها صدارة المجموعة

قلب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1 على نظيره البلجيكي اليوم الأحد بملعب "ويمبلي"، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.

ورفع منتخب "الأسود الثلاثة" رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاني.

وسجل هدفي "أصحاب الأرض"، ماركوس راشفورد (39 من ركلة جزاء) وميسون مونت (65)، أما هدف "الشياطين الحمر" فسجله روميلو لوكاكو (16 من ضربة جزاء).

وبهذا الفوز، عرقل المنتخب الإنجليزي الانطلاقة الناجحة للمنتخب البلجيكي في النسخة الحالية من دوري أمم أوروبا وكبّده الهزيمة الأولى في البطولة.

وفي المجموعة الأولى بدوري القسم الأول، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب البوسنة بضيفه الهولندي.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، كما رفع المنتخب البوسني رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وفي المجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني، عزز منتخب ويلز صدارته للمجموعة الرابعة، وذلك بعد تعادله سلبيا مع ضيفه المنتخب الأيرلندي، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الفنلندي على ضيفه البلغاري بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، اكتسح المنتخب النرويجي ضيفه الروماني برباعية نظيفة.

وتقمص إيرلينغ هالاند دور البطولة للمنتخب النرويجي بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، بينما سجل الهدف الرابع ألكسندر سورلوت.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، بفارق نقطتين أمام المنتخب الروماني الذي توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثاني، مؤقتا أيضا.

وفي مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول، فاز المنتخب الكرواتي على نظيره السويدي 2-1 اليوم الأحد.

وحصد المنتخب الكرواتي أول 3 نقاط له في المجموعة لينفرد بالمركز الثالث، في حين ظل المنتخب السويدي بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.