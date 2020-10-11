دوري أمم أوروبا.. أول فوز لألمانيا وانتصار صعب لإسبانيا

حقق المنتخب الألماني فوزه الأول على الإطلاق في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الأوكراني 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الإسباني على ضيفه السويسري بهدف نظيف.

وسجل هدفين "المانشافت" ماتياس غينتر (20)، وليون غوريتسكا الهدف الثاني (48)، فيما سجل هدف منتخب أواكرانيا الوحيد رسلان مالينوفسكي (77 من ركلة جزاء).

المنتخب الإسباني عزز صدارته للمجموعة الرابعة (رويترز)

ورفع منتخب "الماكينات" رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الأوكراني عند 3 نقاط في المركز الثالث، وفشل المنتخب الألماني في تحقيق أي انتصار له في مبارياته السابقة بالبطولة.

وفي المباراة الثانية، عزز المنتخب الإسباني صدارته للمجموعة بفوزه على المنتخب السويسري بهدف نظيف سجله ميكيل أويارزابال (14).

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب السويسري عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي الجولة المقبلة يلتقي المنتخب الألماني ضيفه السويسري، فيما يلعب المنتخب الإسباني مع مضيفه الأوكراني.