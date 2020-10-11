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بوغبا وزيدان.. قصة حب عمرها 5 سنوات لم تكتمل

زيدان وبوغبا والعشق الممنوع (الجزيرة)
زيدان وبوغبا والعشق الممنوع (الجزيرة)
11/10/2020

ليست المرة الأولى التي يعبر فيها النجم الفرنسي بول بوغبا عن رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، وارتبط لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بالانتقال إلى البرنابيو في السنوات الخمس الماضية، ولكنه بقي حتى الآن لاعبا في "المانيو".

وقال الدولي الفرنسي هذا الأسبوع "بالتأكيد، جميع اللاعبين يحبون اللعب لريال مدريد، سيكون حلما لي إذا انضممت للفريق يوما ما".

وعندما استفسر العام الماضي الملكي عن سعر بوغبا، بالغ "المانيو" في سعره، وطلب 114 مليون يورو، الأمر الذي دفع الريال خطوة للوراء.

ولكن بوغبا ومواطنه زين الدين زيدان اجتمعا وتحدثا واتفقا على أن ينضم بوغبا للملكي في مرحلة معينة.

وفي صيف 2019، طلب "زيزو" بإصرار من إدارة الفريق الإسباني ضم بوغبا، ولكن الميرينغي احتسب مجموع قيمة الصفقة (مبلغ الانتقال وراتب بوغبا) فوجد أن الرقم سيصل إلى 300 مليون يورو.

ووقتها اجتمع مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا أكثر من مرة مع المدير الإداري في الريال، ولكن الطرفين لم يتوصلا لنتيجة.

وفي الصيف الماضي، وبسبب تداعيات فيروس كورونا على الفرق، فلم يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب لعدم قدرته على دفع قيمة أي صفقة.

وستبقى قصة "العشق الممنوع" بين الطرفين مستمرة؛ فزيدان يريد بوغبا والأخير لم يغلق الباب لأنه رفض تمديد عقده -الذي ينتهي الصيف المقبل- مع "المانيو".

فبوغبا وُعد –سابقا- من قبل إدارة "الشياطين الحمر" لإغرائه للبقاء مع الفريق، غير أن الخسارة الثقيلة أمام توتنهام 6-1، قد تدفع بوغبا لمراجعة حساباته مرة أخرى والرحيل.

ويعتمد انتقال بوغبا (27 عاما) إلى الريال على أمرين: إبقاء الملكي علاقته الجيدة مع رايولا وبقاء زيدان مدربا للفريق.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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