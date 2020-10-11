بشرى كربوبي .. أول سيدة تقود مباراة في الدوري المغربي للرجال

دخلت بشرى كربوبي تاريخ كرة القدم المغربية، كأول سيدة تدير مباراة في البطولة بين "المغرب التطواني" و"أولمبيك خريبكة" أمس السبت، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وحصلت كربوبي (32 عاما) على الشارة الدولية في 2016، وهي من الحكمات الأفريقيات المرشحات لإدارة بطولة كأس العالم المقبلة للسيدات في 2023.

وانتشر فيديو على تويتر، يظهر لقطات من إدارة كربوبي للمباراة التي انتهت بفوز المغرب التطواني على أولمبيك خريبكة 2-1.

فيديو | الحكمة المغربية #بشرى_كربوبي تدخل تاريخ كرة القدم الوطنية كأول سيدة تقود مباراة عن #البطولة_الإحترافية بين المغرب التطواني وأولمبيك خريبكة على أرضية ملعب سانية الرمل، برسم الجولة الـ 30 والأخيرة من البطولة الاحترافية – القسم الأول.#المغرب @FRMFOFFICIEL pic.twitter.com/zDMyPLN9DN — Arryadia TV (@arryadiatv) October 11, 2020

واحتفى مغردون بريادة كربوبي مشيدين بإدارتها المتميزة والحاسمة للقاء.

وأشهرت كربوبي، وهي ضابطة في الشرطة المغربية البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي نادي المغرب التطواني قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء لحصوله على إنذارين.

المغربية بشرى كربوبي دخلت التاريخ النهاردة وبقت أول امرأة تقود مباراة في الدوري المغربي للرجال.. كربوبي (32 سنة) بتشتغل أصلًا ضابط شرطة وعلى رأس قائمة ترشيحات حكمات إفريقيا في كأس العالم للسيدات الجاي. pic.twitter.com/Pa6fnMMSQR — Mostafa Hesham (@mosthesham93) October 10, 2020

من اليوم فصاعدا اللاعبين عندنا في بطولتنا الوطنية تسمعهم يقولوا للحكمة سمعا وطاعة لالة 😁😍براڤو عليها مسيرة الماتش بشكل جميل 👏#المغرب pic.twitter.com/mUQllpAknH — فاطمةالزهراءالشركاوي (@Fatimaezzahra_C) October 10, 2020

بشرى كربوبي تدخل التاريخ وتصبح أول امرأة مغربية تقود مباراة للرجال في الدوري المغربي بإدارتها لمواجهة المغرب التطواني وأوليمبيك خريبكة في الجولة الـ 30 من الدوري المغربي..👏👏👏 pic.twitter.com/0HmjgRWzmx — Zouhair Haddad (@ZouhairHaddad8) October 11, 2020

المغربية بشرى كربوبي تدخل التاريخ وتصبح أول امرأة تقود مباراة للرجال في الدوري المغربي .👏👏 pic.twitter.com/YiWHqNF3xV — Feras (@memno111) October 11, 2020