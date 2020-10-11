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بشرى كربوبي .. أول سيدة تقود مباراة في الدوري المغربي للرجال

كربوبي تعمل ضابطة في الشرطة المغربية (مواقع التواصل)
كربوبي تعمل ضابطة في الشرطة المغربية (مواقع التواصل)
11/10/2020

دخلت بشرى كربوبي تاريخ كرة القدم المغربية، كأول سيدة تدير مباراة في البطولة بين "المغرب التطواني" و"أولمبيك خريبكة" أمس السبت، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المغربي لكرة القدم.

وحصلت كربوبي (32 عاما) على الشارة الدولية في 2016، وهي من الحكمات الأفريقيات المرشحات لإدارة بطولة كأس العالم المقبلة للسيدات في 2023.

وانتشر فيديو على تويتر، يظهر لقطات من إدارة كربوبي للمباراة التي انتهت بفوز المغرب التطواني على أولمبيك خريبكة 2-1.

واحتفى مغردون بريادة كربوبي مشيدين بإدارتها المتميزة والحاسمة للقاء.

وأشهرت كربوبي، وهي ضابطة في الشرطة المغربية البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبي نادي المغرب التطواني قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء لحصوله على إنذارين.

المصدر : خدمة سند

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