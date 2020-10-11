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الأندية الأوروبية الكبرى تطارد 5 نجوم في ريال مدريد

فينيسيوس (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى بلد الوليد مع أسينسيو (غيتي)
فينيسيوس (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى بلد الوليد مع أسينسيو (غيتي)
11/10/2020

رغم بيع نادي ريال مدريد العديد من نجومه الشباب، فإنه ما زال يحظى بجيل جديد يضم العديد من النجوم الواعدين الصغار السن بين صفوفه، ممن أصبحوا محط أنظار الأندية الكبرى في أوروبا التي تسعى إلى التعاقد معهم.

وقد رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية 5 من هؤلاء النجوم، تسعى الأندية الأوروبية لضمهم إلى صفوفها، وهم كالتالي:

1- فالفيردي (22 عاما)
يسعى بطل أوروبا بايرن ميونيخ للتعاقد مع نجم وسط الملكي ومنتخب أوروغواي بشكل كبير، جعله مستعدا لدفع نحو 100 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبطل ألمانيا.

وأدى تمسك الريال بفالفيردي لدرجة رفضه الدخول في أي مفاوضات بشأن انتقاله، إلى تعاقد بايرن مع مارك روكا لاعب إسبانيول بدلا منه.

2- فينيسيوس جونيور (20 عاما)
حاول ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن يضم المهاجم الشاب إلى بطل فرنسا مستغلا معاناته في تثبيت نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للملكي، لكنه فشل خاصة بعدما بدأ زيدان بالاعتماد عليه جديا هذا الموسم.

3- مارتن أوديغارد (21 عاما)
لفت لاعب الوسط المهاجم النرويجي انتباه معظم الأندية الأوروبية الكبرى بعد أدائه المميز خلال فترة إعارته من ريال مدريد إلى سوسييداد في الموسم الماضي، حيث حاول مانشستر يونايتد التعاقد معه وعرض مبالغ كبيرة مقابل ذلك. لكن هذا الصيف وفي ظل عدم عقد الملكي أي صفقة، أعاده المدرب زين الدين زيدان إلى سانتياغو برنابيو.

4- ماركو أسينسيو (24 عاما)
يسعى ليفربول بقوة لضم الجناح الإسباني، لدرجة أنه كان مستعدا لدفع 180 مليون يورو للتعاقد معه، نظرا لقناعة مدرب الريدز يورغن كلوب بإمكاناته.

5- تاكيفوسا كوبو (19 عاما)
جذب لاعب الوسط المهاجم الأنظار بعد تألقه الموسم الماضي الذي لعب فيه لريال مايوركا على سبيل الإعارة، وهو ما دفع نادي أياكس أمستردام مع بعض الأندية الأخرى للسعي وراء ضمه، لكن ريال مدريد فضّل إعارته موسما آخر لفريق فياريال، حتى تصقل المباريات موهبته ويكون أحد نجوم الملكي في المستقبل.

المصدر : ماركا

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